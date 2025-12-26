پخش زنده
یک واحد غیرمجاز ارائهدهنده خدمات کاشت مو در شهرستان ایوان، بهدنبال گزارشهای مردمی و پس از احراز تخلفات بهداشتی و تهدید سلامت عمومی، با دستور مقام قضائی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان، در پی دریافت گزارشهای متعدد مردمی و در راستای پیگیریهای مستمر بهداشتی، یک واحد غیرمجاز ارائهدهنده خدمات کاشت مو در این شهرستان شناسایی شد.
این واحد بدون اخذ مجوزهای قانونی و با دخالت افراد فاقد صلاحیت حرفهای فعالیت میکرد.
با توجه به تخلفات محرز و تهدید سلامت عمومی، پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح، با اخذ دستور مقام قضائی و با همکاری پلیس امنیت عمومی، این واحد غیرمجاز پلمب شد.
همچنین افراد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضائی دلالت داده شدند.
مرکز بهداشت شهرستان ایوان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه دخالت افراد غیرمتخصص و فاقد مجوز در حوزه سلامت، اعلام کرد نظارتها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد میشود.
شهروندان گرامی میتوانند موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ ثبت کرده یا با واحد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان ایوان به شماره ۰۸۴۳۳۲۳۶۲۰۰ تماس حاصل فرمایند.