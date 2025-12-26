

آقایان علی اعطا عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم، علیرضا نادعلی عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و مجتبی اکبری عضو شورای مرکزی و سخنگوی جبهه شریان، با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری به موضوع «آغاز فرایند انتخابات شورا‌ها» پرداختند و به پرسش‌ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: ما در گفتگوی ویژه خبری در شبکه خبر در رسانه ملی تلاش خواهیم کرد تا اردیبهشت ماه سال آینده یعنی اردیبهشت ماه سال هزار چهارصد و پنج که ما انتخابات شورا‌های اسلامی را داریم که با مجموعه‌ای از برنامه‌ها پیرامون این موضوع میزبان شخصیت‌ها، فعالان سیاسی و البته دیدگاه‌های مختلف باشیم تا زوایای مهم این انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. یک سؤال کلی از سه مهمان کسب نظر آنها راجع به شورا‌های اسلامی کشور، نقش مردم و رأیی که آنها در صندوق می‌اندازند است.

اعطا: حالا چون به هرحال تمرکز بحث بر انتخابات آینده است من به نظرم می‌آید که در رابطه با انتخابات شورا‌های اسلامی در دوره جدید در واقع دو تا نکته است که این شرایط را از ادوار پیشین متفاوت می‌کند یکی این است که با توجه به اینکه در چند دوره اخیر هم زمانی وجود داشته به این انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری به هر ترتیب این یک امری بود که کمک می‌کرد میزان مشارکت در انتخابات شورا‌ها بالا برود و بالاخره یک مقداری هم احتمالاً انتخابات شورا‌ها شاید در کلان‌شهر‌ها کمتر ولی در شهر‌های کوچک بیشتر کمک می‌کرد به میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، در این دوره با توجه به اینکه در واقع تغییراتی داشتیم به دلایلی که مفصل است باید دید که به چه ترتیبی می‌شود میزان مشارکت را کاری کرد که بالا برود و این نکته دوم این است که این انتخابات اولین انتخاباتی است که ما بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران داریم و از این جهت این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که به‌گونه‌ای عمل شود که مشارکت پایین نباشد یعنی در شرایطی که بالاخره دشمن خارجی حریصانه منتظر است که موقعیت جدیدی پیدا بشود اگر بالاخره مشارکت در این دوره پایین بیاید این از جنبه‌های امنیت ملی و اینها ممکن است یک مقداری برای ما آسیب‌زا بشود و بنابراین این ایجاب می‌کند که در واقع دستگاه‌های مختلف، هر کدام در حوزه اختیارات و مسئولیت‌هایی که دارند چه مجری و در واقع قانون‌گذار حتی اگر لازم بود در این مقطع به ترتیب عمل بکنند که کمک کنند به افزایش میزان مشارکت.

سوال: یعنی گونه‌ای که شهروند شهر‌های مختلف کشور می‌گویند با رأی شان که ما هستیم پس نمیتوانی گزندی به کشور و شهرمان داشته باشی؟

اعطا: بله، حتماً و اینکه اگر در این انتخابات یعنی فارغ از اینکه بالاخره کدام گروه سیاسی پیروز بشود در انتخابات اگر مردم حضور پیدا کنند در انتخابات شورای شهر، همه برنده‌اند هم خود مردم برنده هستند و هم رای‌شان مؤثر است یعنی به‌هر حال یعنی این نیست که بالاخره یک گروهی بازنده باشد یک گروهی برنده باشد در این شرایط خاصی که ما در آن قرار داریم من تصورم این است که از این زاویه موضوع اهمیت پیدا می‌کند و خوب به هر حال باید به گونه‌ای تدبیر کرد که میزان مشارکت بالا باشد در این انتخابات.

اکبری: دو نکته دارد در این شرایط و وضعیت انتخابات یکی اینکه فرمودند بعد از آن جنگ تحمیلی دوازده روز و همچنین اتحاد مقدسی که بین مردم شکل گرفت این باید ادامه پیدا کند توسط چه کسی، توسط گروه‌های سیاسی، جریانات سیاسی و اجتماعی باید حفظ شود.

از تفرقه و اختلاف انگیزه‌ای باید دوری بجوییم تا بتوانیم این اتحاد مقدسی که شکل گرفته این تا انتخابات داشته باشیم. انتخابات این دوره به‌صورت تناسبی در شهر تهران برگزار می‌شود که قابل توجه و قابل اهمیت است که قرار است که در سراسر کشور بعد از این دوره بعد شهر‌های بالای پانصد هزار نفر نیز این انتخابات به صورت جبهه‌ای حزبی و یا به صورت تناسبی آنچه که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده نیز انجام بشود؛ هر دوی اینها قطعا در مشارکت مردم، حضور مردم و رای مردم با معرفی افرادی که شاخص هستند در حوزه‌های تخصصی مخصوصاً در حوزه مدیریت شهری، مخصوصاً کلان‌شهر تهران و کلان‌شهر‌های دیگر که مردم امروز با مسائل مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند مثل بحث آلودگی هوا، بحث مصرف بهینه، استفاده بهینه از آب و انرژی و ...

نادعلی: نام رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است؛ جمهوری که در هر صورت برمی‌گردد به حضور آحاد مردم اسلامی هم که خب بالاخره حضور دین اسلام در متن همه امور ماست. در بحث جمهوریت و مباحث مربوط به آن، مردم‌سالاری که از درون دین اسلام برمی‌خیزد تعیین کنندگی است و در جمهوری اسلامی سالیان سال است که این مردم‌سالاری دینی با انتخابات به منصه ظهور می‌رسد ما تقریباً تا قبل از اینکه این قانون تطبیق و هم زمانی انتخابات‌ها با هم اتفاق بیفتد شاید هر سال یکی دو تا انتخابات داشتیم و مردم خوب شرایط کشور را با همین انتخابات رقم می‌زنند. الان برای انتخابات شورا‌ها طبعاً یک پوست اندازی یک انرژی مجدد طراوت و شادابی مجدد اتفاق می‌افتد ما حتی پارسال هم که یکسال به شورای فعلی که ما عضوش هستیم اضافه شد با اینکه شرایط کشور شرایط خاصی بود ولی واقعاً انتخابات را ترجیح می‌دادیم ما حتی با شهردار تهران هم صحبت می‌کردم با اینکه برای بچه‌ها شهرداری ادامه کارشان و تکمیل کارشان مهمه ولی با این پوست‌اندازی و نشاط مجدد همگی موافقیم.

سوال: یک نکته مشترک بود و اون مشارکت مردم است که برمی‌گردد به کارآمدی شورا‌ها شهر‌های مختلف کشورمان که بعد باز تابش در حضور مردم است که باید مفصل راجع به آن صحبت کنیم ریشه‌ها و شاخه‌های مختلفی دارد اول از شکل انتخابات شروع کنیم شما به‌عنوان یک اصلاح طلب مدل کنونی انتخابات را بیشتر موافقید که براساس رای بیشتر است یا این که نه برود به سمت انتخابات تناسبی که نمایندگان احزاب و ائتلاف‌های سیاسی حضور بیشتری پیدا کنند و وارد عرصه شوند؟

اعطا: من با شکل جدید انتخابات قانون جدید کاملاً موافقم کاملاً دفاع می‌کنم البته خود جای نقد ممکن که در برخی از ابعاد داشته باشد بالاخره ما وقتی تطبیق می‌دهیم با در واقع شیوه‌های انتخابات تناسبی با سایر کشور‌ها کشور‌هایی که تجاربی دارند در این زمینه گاهی احساس می‌شود که در واقع در بعضی از ابعاد خیلی بالانس برقرار نشده بین تناسبی بودن یک انتخابات و اینکه حالا افرادی که به شکل منفرد شرکت می‌کنند به چه ترتیبی باشد و ابهاماتی وجود دارد ولی به‌طور کلی شیوه‌ای در واقع انتخابات تناسبی کمک می‌کند که به معنای واقعی پارلمان شهری شکل بگیرد یعنی اینکه گروه‌های مختلف بتوانند نمایندگانی داشته باشند بالاخره شواهد و محاسبات اولیه برآورد‌ها نشان می‌دهد که انتخابات که برگزار که شود در این چارچوب ممکن است که در شورا سه یا چهار گروه سیاسی نمایندگانی داشته باشند حالا احیاناً یک دو نفر مستقل، افرادی که بالاخره رای شخصی دارند هم بتوانند وارد بشوند و این عملاً معنایش این است که گروه‌های اجتماعی مختلف می‌توانند صدا‌هایی داشته باشند در شورا این مفهومی است که بالاخره پارلمان شهری است شورا را ما به عنوان پارلمان شهری می‌شناسیم و از این بابت با توجه به اینکه این موضوع لایحه نبود طرح بوده به نظرم اگر اشتباه نکنم به نظرم باید قدردانی کرد از تصویب این موضوع پیشنهاد این موضوع در مجلس و من این را کاملاً مثبت ارزیابی می‌کنم در این شرایط خاص هم که در واقع یک مقداری بالاخره ما دیدیم هم در همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر که بالاخره همه جریان‌های سیاسی فعال در جامعه نماینده داشتند در انتخابات، ولی در نهایت میزان مشارکت به پنجاه درصد نرسید یعنی به هر حال بحث مسئله مشارکت در انتخابات شورا‌ها می‌خواهم بگویم که امر بسیار جدی است این در واقع انتخابات تناسبی ترغیب می‌کند گروه‌های مختلف سیاسی را که علی‌رغم اینکه ممکن است که میدانند نمی‌توانند اکثریتی به دست بیاورند ولی برای داشتن تعدادی نماینده کرسی‌هایی در شورا فعال می‌شوند در انتخابات طبیعتاً همفکران آنها طرفداران و هواداران فعال خواهند شد و این در این شرایط اتفاقاً با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از میزان مشارکت حسب نظر من انتخابات تناسبی کمک می‌کند به در واقع افزایش مشارکت از این بابت من این را کاملاً مثبت ارزیابی می‌کنم و دفاع می‌کنم از تناسبی شدن انتخابات.

سوال: رویکرد مثبت می‌بینید؟ من سؤالم این است که شریان و جریان سیاسی شما چه نظری دارند فکر می‌کنند موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های می‌شود یا باعث کنار گذاشتن رای مردم و شاید کمتر دیده شدن رای مردم شود؟

اکبری: ما قبلاً راجع به این بحث کاملاً هم از طریق دوستانی که در مجلس بودند در مجموعه وزارت کشور بودند نقد هایمان را دادیم یکی از نکاتی که خیلی مهم است اینکه این انتخابات می‌تواند حضور حداکثری مردم و حضور همه سلایق و نظرات را پای صندوق رای بیاورد و اگر مردم آمدند پای صندوق رای، آن گروهی که در شورای شهر قرار می‌گیرد به عنوان گروه اکثریت آیا قرار است که برای انتخاب شهردار با اینها به ائتلاف برسد با اینها به اجماع برسد و من فکر می‌کنم که بخش عمده‌اش اون طرف ماجراست قطعاً احزاب، گروه‌ها، جریانات سیاسی و جبهه‌ها سعی می‌کنند که با تبلیغات، با چهره‌های شاخص شان با افرادی که قطعاً معرفی می‌کنند که باید دارای برنامه باشند حالا نکته‌ای هم بعدا عرض می‌کنم راجع به مسئولیت‌پذیری این افرادی که قرار است بروند توی شورا بالاخره این آدم‌ها قرار است بروند در شورا بنشینند، اونجا اظهار نظر کند چگونه می‌خواهد پاسخگوی مردم باشد با چه مسئولیتی و چگونه می‌خواهد مسئولیت کاری را بپذیره که قرار است شهردار را انتخاب کند و چه اتفاقاتی بعدش بیفتد حالا این نکته بماند برای من احساس می‌کنم که یا دوستانی که بررسی شده برای انتخاب شهردار در بعد دچار چالش خواهیم شد، با این مدل، چون گروه اکثریت به اضافه گروه‌هایی که حالا آقای دکتر هم فرمودند که یک جریان قرار می‌گیرند ممکن است سه چهار تا گروه سیاسی با سلایق مختلف درون شورا قرار بگیرند حالا می‌خواهند آنها شهردار را انتخاب بکنند و یک مقدار توی اونجا چالش‌ها و مشکلاتی پیش خواهد آمد که انشاءالله عرض می‌کنم با انتخاب افراد با نوع نگاهی که از طریق جریانات سیاسی و جبهه‌ها به مردم تزریق می‌شود و مردم می‌توانند خوب انتخاب کنند یه مقدار این مشکل به حداکثر برسد ولی با این نوع، نوع انتخابات تناسبی همه افراد و همه سلایق سیاسی قطعاً نخواهند توانست عرضم به حضور شما که بیایند وارد صحنه بشوند و مردم یک مقدار اینجا در انتخاب این افراد دچار مشکل خواهند شد که عرض می‌کنم بحث آن تحزب و حزب‌گرایی که قطعا در این انتخاب قرار می‌گیرد.

سوال: من اگر اشتباه می‌کنم اصلاح کنید پس شریان منتقد برگزاری انتخابات به شکل تناسب است؟

اکبری: قبلاً ما صحبت‌های مفصلی راجع به این موارد داشتیم، الان دیگر به عنوان قانون است و ما تمام تلاش خودمان را می‌کنیم که این قانون به شکل صحیح اجرا شود و کمک کند.

سوال: آقای نادعلی برخی جریان‌های اصول‌گرا مخالف انتخابات به شکل تناسبی برگزار شدن هستند، اولاً حالا راجع به این مخالفت صحبت کنیم که اصلا دلایلش چیست و چه دلایلی را مطرح می‌کنند و آیا فکر نمی‌کنید که ما در این شکل تناسبی تنوع بیشتری از اجرای مجموعه نمایندگان داریم و در کنارش اصلاح نمایندگی اون‌ها در شهر‌ها؟

نادعلی: تقریباً می‌شود گفت همه طرح‌ها و ایده‌ها محاسن و معایب دارند در بالابردن مشارکت همین که امکان حضور بخشی از احزاب و گرایش‌های مختلف در نتیجه کار در درون شورا مهیا می‌شود فکر می‌کنم تاثیر روی مشارکت خواهد داشت البته به شما بگویم ما به هر صورتی که عقب‌ماندگی داریم ما قانون شورا‌ها با اینکه از ابتدای در واقع انقلاب اسلامی و شروع نظام جمهوری اسلامی بود، اما مهیا شدن قابلیت‌هایش اجرایی اش در دهه هفتاد اتفاق افتاد و بعد هم که وقتی روی زمین به اجرا رسید یک مقدار با احتیاط و خیلی سخت بستیت برای شورا‌ها ایجاد شد و ما حالا تا این شش شورایی که تمرین کردیم خیلی از اوقات احساس می‌کنیم قوانین آن قدری که باید دست شورا‌ها را باز نمی‌گذارد توی خیلی از چیز‌ها حالا اگر بخوهایم نتیجه‌گیری بکنیم من فکر می‌کنم.

سوال: یعنی قوانین باید به سمت عملیاتی شدن و پررنگ‌تر شدن شورا‌ها و نقش عملیاتی شورا‌ها برود؟

نادعلی: بله، من فکر می‌کنم البته در نتیجه عملیات‌های تصمیم‌گیری از جنس سیاست‌گذاری و نظارت شورا‌ها حتماً این شرایط بهتری را ایجاد می‌کند واقعاً هم این‌طور نیست بگوییم اصول‌گرایان یا اصلاح‌طلبان مجموعه درخصوص تناسبی شدن شورا نظر مثلاً مشخصی دارند نه در اصول‌گرایان هم نظرات متفاوتی وجود دارد ما حداقل بخش مهمی از شورا موافق این قضیه از قانون شده شاید اگر نقدی وجود داشته باشد در این است که آزمون این قضیه را شاید بهتر در یک کلان‌شهر دیگر یا در یک شهر دیگر انجام می‌دادند و بعد در تهران آن را تعمیم می‌دادند پایتخت را یک هو شاید مثلاً زیر بار یک اتفاق جدید نباید می‌بردیم، اما الان که دارد اتفاق می‌افته ان‌شاءالله همه با همدیگر همکاری می‌کنیم فرمایش آقای اکبری هم درسته شاید نقطه چالشی قضیه انتخاب شهردار باشد من معتقدم مهم‌ترین کاری که یک شورا برای اداره شهر انجام می‌دهد انتخاب شهردار است و اینجا وقتی تکه‌های مختلف و بخش‌های مختلف در شورا با دیدگاه‌های مختلف کنار هم ممکن است حضورداشته باشند حتی دیدگاه‌های فنی و تخصصی گر چه حالا ما یک جوری تا الان پیش آمدیم که معمولاً جریان‌های سیاسی بر انتخابات شورا‌ها به صورت سنتی تاثیرگذارند ولی حتی در بحث‌های فنی و تخصصی ممکن است راحت به یک نفر نرسد.

سوال: یک نکته بگویم هر سه بزرگوار روی اینکه قانون شده و ما تابع اجرای قانون هستیم تاکید کردید که این نکته بسیار خوبی است که کشور و ارکان مختلف کشور با وجود انتقاد‌هایی که مطرح می‌کنند حالا در شکل و شمایل و در زوایای مختلفش تابع اجرای این قانون هستیم و کمک می‌کنیم به اجرای صحیح آن نکاتی را روی کاغذ نوشتید زمانی که آقای اکبری و آقایی نادعلی صحبت کردند بفرمایید؟

اعطا: من راجع به فرمایش دوستان یک دو نکته به نظرم رسید ببینید من اتفاقاً فکر می‌کنم به لحاظ مسئولیت‌پذیری با توجه به اینکه در این چارچوب احزاب هستند که در واقع معرفی می‌کنند افرادی را و آنها به‌هر حال مشخص است که یک حزب یا جبهه سیاسی پاسخگوی عملکرد آنها خواهد بود و از این جهت این کمک به احزاب است از این جنبه از این منظر که در واقع هم ما نظام حزبی را بهتر به رسمیت بشناسیم و همین که احزاب به گونه‌ای موضوع را در موردش فکر بکنند که نمایندگانی را بتوانند به شورا بفرستند یا در لیست قرار بدهند که بتوانند پاسخگوی عملکرد آنها باشند بنابراین من از این جنبه اتفاقاً نظر دیگری دارم و فکر می‌کنم این به مسئولیت‌پذیری در واقع افراد کمک خواهد.

سوال:آقای اکبری نکته‌ای دارید بفرمایید؟

اکبری: در بحث مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن اینجا همین نکته ماست این افراد نباید به احزاب پاسخگو باشند باید به مردم پاسخ‌گو باشند باید تمام کار‌هایی که اینها انجام می‌دهند تمام برنامه‌هایی که مصوب می‌کنند و نظارت می‌کنند و بعضاً در شهر تهران و یا شهر‌های کلان شهر‌های دیگر بعضاً اجرا می‌شود حتماً باید نسبت به مردم مسئولیت داشته باشند ما بحث مان این است افرادی که در شورا قرار می‌گیرند نباید نسبت به آن حزب پاسخگو باشند، علتش این است که حزب باید به مردم پاسخ بدهد آقا من دیگر فقط به حزب پاسخ می‌دهم و کاری با مردم ندارم این بحث خودش چالشی است که اگر اجازه بدهید راجع بهش صحبت کنیم.

سوال: آقای نادعلی بفرمایید؟

نادعلی: نمونه‌اش همین انتخابات شورای شهر تهران، ببینید چه چالش‌هایی در شورای شهر تهران در این دو دوره اخیر ایجاد شده شورای شهر به جای اینکه تولید مساله کند باید به حل مسئله برسد شورای شهر به جای اینکه مشکلات را خودش مطرح کند باید مشکلات را حل کند اینها نکات مهمی است که باید بهش توجه بشود.

سوال: چون می‌خواستند نکته‌ای بگویند بعد برمی گردیم، چون چرایی خیلی آرامی گفتند، فکر می‌کنم مخاطب متوجه چرای آقای اعطا شد؟

اعطا: ما می‌گوییم نظام حزبی یعنی چی، نظام حزبی معنی اش همین است که ما به سمتی برویم که احزاب بتوانند یعنی احزاب یک شب امتحانی نباشند، شب انتخاباتی، در یک دوره‌ای این‌ها در تعامل با مردم با جذب مردم، با ارائه طرح و برنامه به مردم نشان دادند که ما حرف مان چیست.

اکبری: احزاب مگر نماینده نداشتند، اسمش را گذاشتیم تناسبی، در دولت عضو شورا بودید با جبهه اصلاحات بودید، جبهه اصلاحات شما چقدر به مردم پاسخگو بودید. شما چقدر به مردم جواب دادید، یک دوره بعد اصول گرا‌ها بوده است، من که نمی‌خواهم فیدبک کنم.

اعطا: مورد بگویید که ما پاسخ ندادیم، این که چقدر پاسخ دادید نمی‌شود بحث کرد، مصداق بگویید، مثلا بگویید فلان مورد چرا پاسخ ندادید، من سخنگو بودم و الان هم عرض می‌کنم، اتفاقا وقتی می‌گوییم تقویت نظام حزبی معنی اش این نیست که عضو، عضو شورا استقلال رای دارد، ولی در یک چارچوبی وارد شده است که یک حزب قبل از آن چهار سال، هشت سال، دوازده سال رفته است کار کرده است، برنامه تهیه کرده است، با مردم گفت‌و‌گو کرده است، این خیلی فرق می‌کند که این شب انتخابات، شب قبل از انتخابات چهارتا حزب تند تند لیست ببندند، مثلا یک روز هم دبیر کل هم آقای ایکس و خانم ایکس باشند.

اکبری: شما چهار سال نشستید برنامه ریزی کردید.

اعطا: ما سال ها است که کار می‌کنیم در مجموعه.

نادعلی: من فکر می‌کنم که ما یک ایراد اصلی دارید در خود احزاب، این که احزاب به عنوان نمایندگان و گروه‌های مرجعی باشند که تاثیرگذار باشند و نمایندگی کنند، خوب است، ولی خود احزاب فضای شان صرفا سیاسی بسته می‌شود و حرف‌های تخصصی و فنی برای اداره شهر درطول مدت‌های مدید باید روی هم انباشته شده باشد و نسخه‌های روی زمین زمانی که در اریکه نمایندگی مردم قرار گرفتند رو کنند برای حل مسائل شهر، این ایراد بزرگ کارست و اگر احزاب را صرفا ما نماینده بدانیم، که البته نمایندگی دارند، ولی کیفیت حزب‌ها در نظر نگیریم.

اعطا: یک کسی شهردار شد که فرکانسش را با پاستور تنظیم کند، دوره شورای دوم، نمی‌گویم شورای اول نبود، آن هم قابل نقدست و من هم زیاد نقد دارم، ولی حزب در واقع به معنای یک مجموعه، من قبول دارم احزاب نسبت به این تیم موضوعات سیاست گذاری در حوزه کارکرد شهری هنوز تمرین لازم ندارند، چه اصلاح طلب و چه اصول گرا، ولی در دوره اخیر وارد شدند، ما که وارد شدیم و تخصصی روی این موضوع کار می‌کنیم.

نادعلی: اگر صادقانه با ملت صحبت کنیم نمی‌گویم مطلق، ولی اکثر شورا‌های جناحی در شورای شهر تهران حداقل خیلی موفق نبوده است به جهت کناره هم در آوردن کار، ما شورای اصلاح طلب هم داشتیم، دو تا حزب حضور داشتند، دائم با هم درگیری داشتند، شورا‌های اول مان باز اصلاح طلب بودند و همین طور بودند، شورا‌هایی که معمولا تک حزبی و تک جریانی هستند، یک قدری مجبور می‌شوند به خودشان بیشتر بپردازند، در حالی که از بخش‌های مختلف جامعه بتوانند نمایندگی کنند، اصولا هم نمی‌شود لزوما با جناح این‌ها را نمی‌شود مقایسه کرد، گرایش‌های سیاسی گاهی اوقات ممکن است یک فرمول برای اداره شهر در حوزه حمل و نقل بگذارند روی میز و وقتی ما بیچاره می‌شویم که اتفاقا به خاطر درگیری‌های سیاسی مجبور شویم روی چیز‌هایی که بسیار بدیهی است و درست است برای اداره شهر روی همان اختلاف سیاسی را مدنظر قرار دهیم.

سوال: در این درگیری‌های سیاسی که منجر ناکارآمدی شورا‌ها می‌شود کم ندیدیم در شورا‌ها، دعوا‌های اعضای شورا‌ها که در رسانه‌ها مطرح شد.در دوره‌های مختلف منجر به تعویض شهرداران شد و مسائل مختلف؟آقای اعطا نکته‌ای داشتید راجع به صحبت آقای اکبری، راجع به بحث انتخاب شهردار، ما یک بخش را بررسی کردیم، انتخاب شهردار مهم‌ترین چالش، هم آقای نادعلی و هم آقای اکبری ما هستیم؟

اعطا: امر انتخابات یک امر سیاسی است، اصلا ماهیت امر انتخابات یک امر سیاسی است، وقتی می‌گوییم امر سیاسی، معنی اش تعارض با تخصص نیست، احزاب سیاسی باید یاد بگیرند و تمرین کنند که بتوانند در یک حوزه کارشناسی سیاست گذاری کنند، این‌ها را من نمی‌دانم چرا متعارض با هم می‌بینیم، این نیست، واقعیت این نیست، ولی در بحث انتخاب شهردار من متحمل می‌دانم که چنین چالش‌هایی پیش بیاید، ولی همان آسیبی که اشاره می‌کنید، آسیب یا هر چیزی، این بحثی که می‌گویید، مثلا یک جریان سیاسی غلبه پیدا می‌کند در شورا، اکثریت پیدا می‌کند و بعد می‌روند یک کارآکتر سیاسی و شخصیت سیاسی آن جا می‌آورند و فارغ از این که چقدر تخصص دارد در این زمینه، اتفاقا معتقدم در یک انتخابات تناسبی، این گروه‌هایی که می‌روند آن جا اتفاقا همدیگر را اغنا کنند، دیگر تصمیم، تصمیم سیاسی صرف نخواهد بود،یک مقداری به دلیل این که، اصلا شورا حمیتش این است که مسائل مدیریت شهری که بیشتر در اتاق‌های دربسته وزارت کشور در مورد آن تصمیم گیری می‌شد، الان دارد می‌آورد در عرصه عمومی، جلسات علنی، چنین جمعی وقتی گفت‌و‌گو می‌کنند و مردم می‌شنوند و وارد دیالوگ می‌شوند، بحث می‌کنند، در رسانه‌ها صحبت می‌کنند، من محتمل می‌دانم اتفاقا انتخاب شهردار انتخاب معقول تری بشود، براساس توافق بین چند جریان این چرا پیش داوری منفی داریم نسبت به این.

اکبری: من تجربه را عرض می‌کنم، چیزی که در این چند سال دیدم و این فضا را تجربه کردیم، آقای دکتر می‌گویند که پیش داروی و قضاوت نکنیم، اشکالی ندارد ولی یک شهرداری که از گروه‌های مختلف به عنوان شهردار تهران معرفی می‌کنید برای کلانشهر، بعدا که قرارست این اتفاق بیافتد، چقدر می‌تواند برنامه‌ها و مصوبات این شورا را بتواند اجرا کند، این چقدر می‌تواند به این شورا پاسخگو باشد، الان یک دوره‌ای بود که شهردار من کار خودم را می‌کنم، شورا یک کار دیگر می‌کرد، کف سهم شورا هر روز با هم دعوا و داد و بیداد می‌کردند و گرفتاری‌های آن چنانی بود و ضررش هم به مردم و کارمندان شهرداری می‌خورد، یک مقدار جلوتر برویم در انتخابات تناسبی، قانون است که همه سمعا و طاعتا، همه باید کمک کنیم این قانون به نحو احسن انجام شود و کاش در تهران اول انجام نمی‌شد که معایب و آسیب هاش اول مرتفع می‌شد و بعد اجرا می‌شد، انتخاب شهردار قطعا با نگاهی که آقای دکتر اعطا دارند، حتما با چالش خواهد بود نه به این سادگی و نرمی، درست است روی کاغذ هم با هم صحبت می‌کنند و همه به یک نتیجه‌ای می‌رسند، ولی آیا آن جا سهم خواهی که بعضی از این گروه‌ها و تشکل‌ها در کف سهم شورا ازا ین شهردار خواهند کرد، این شهردار چقدر می‌تواند پاسخگو کند نسبت به عملکردش.

اعطا: جریان.

نادعلی: شما یک جوری ترتیب را بهم می‌زنید، که من هم مجبور می‌شوم ترتیب بهم بزنم.

سوال: گفت‌و‌گو را بردید به سمت ابراز نظر، بدون در نظر گرفتن زمان، شما هم می‌توانید در فرصت زمان آقای اعطا وارد شوید؟

اکبری: همه این حرف‌هایی که ما می‌زنیم باید نتیجه اش بشود این که ما بتوانیم مردم با چهره‌هایی که معرفی می‌کنیم پای صندوق رای بیاورد و مشارکت حداکثری ایجاد کنیم و وحدتی که اتفاق افتاده است.

سوال: کارآمد کنیم شورا و بعد بخواهیم مردم بیایند؟

اکبری: شرط کارآمدی شورا این است که همین آقای دکتر اعطا فرمودند، پاسخگو باشند، شورا باید پاسخگو باشد و باید برنامه محور باشد و باید حل مسئله کند، خداوکیلی در این سه دوره، عذرخواهی می‌کنم، ما در این سه دوره کجا و کدام مسئله تهران به نحو احسن حل شده است که مردم احساس کرده باشند، ممکن است مسائل زیادی به صورت خورده حل شده باشد و مردم هم دیده باشند ولی کدام مسئله اساسی تهران چه در بحث آلودگی و در بحث حمل و نقل و بحث ترافیک هر روز می‌بینید، چه در بحث اکرام مردم در بحث خدماتی که ما داریم به مردم می‌دهیم، کدام مسئله به صورت رسمی و به صورت ملموس حل شده است.

سوال: آقای نادعلی ضمن این که آقای اکبری را جواب بدهید، خیلی موقع‌ها تحت فشار یک جریان و یک حزب هستند و یک جریان سیاسی شورا اداره می‌کند.یک جریان ساخت و سازی عملا شورا را اداره می‌کند؟

نادعلی: تمام فعل و انفعالات اطراف شورا، روی شورا تاثیر دارد، گاهی اوقات این‌ها ناخودآگاه اتفاق می‌افتد، قهری و گاهی تبدیل به جریانات خاص می‌شود، فکر می‌کنم ما مهم‌ترین بحث مان در انتخابات شورا‌ها و هر انتخابات دیگری مشارکت مردم است، یک بحث نوع انتخابات است، یک بحث لیستی است که ارائه می‌شود، یک بحث برمی گردد به کار‌های قبلی که اتفاق افتاده است، مثلا در یک دوره شورا، مثلا دوره پنجم، سه تا شهردار عوض می‌شود، من هر وقت دفتر شهردار می‌خواهم بروم برای کاری یا مراجعه‌ای، عکس تمام شهردار‌ها نصب شده است، مثل خیلی از وزارت خانه‌ها و جا‌های دیگر، چند ماه به چند ماه بعضی از این شهرداران عوض شده‌اند، درحالی که افراد متخصصی حضور داشتند و اگر یکی ازا ین‌ها شاید در کل دوره حضور پیدا می‌کردند، اتفاق خوبی پیدا می‌شد، در شهر اتفاق خوبی پیدا می‌شد، برای ما که شهر را بعد از آن تحویل گرفتیم و نقائض برای او ملموس بود، یک چیزی که تعیین کننده بود این بود که عدم ثبات باعث این قضیه شده است، تاحد زیادی، نکته مهم این است از دست ما این برمی آمد، یک تفاوتی الان بنده با دو بزرگوار دیگر دارم، نمایندگی می‌کنم، از جریانی که مستقرست و الان باید پاسخگو باشد و پنج سال و چهار سال ونیم کار کرده است و تمام تلاش مان در مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهرداری که می‌شود قوه مجریه اش، این بوده است روی زمین کار‌هایی انجام بدهد در حالی که تحریم است و مشکلات اقتصادی است، دولت عوض شده است، مشکلات پارسال و شهادت شهید رئیسی و شهدای دولت همزمان بوده است، جنگ داشتیم و شرایط پساجنگ را داشتیم و در تمام این مدت‌ها، یک دانه از پروژه‌های ما روی زمین نمانده است و کار انجام شده است.

پروژه‌هایی که بعضی هایش در دوره قبل پنج درصد آن مثل میدان فتح پیش رفته بود و پنج درصد آن بعد خاک روی آن ریخته و گذاشتند کنار، یا مثل پایانه شهر، یا مثل ایوان، این‌ها چیز‌هایی که اهالی مدیریت شهری اسم هاش را با آن آشنا هستند، ما در این دوره سعی کردیم روی زمین به جای این که ایرادات قبلی‌ها را بگیریم، این‌ها را انجام دهیم، شاید مردم وقتی به این توجه بکنند، حس شان این باشد که کشور در شرایط بحرانی کار انجام بشود، بگذار حس مشارکت شان بیشتر باشد، شما که می‌فرمایند با دلسوزی کدام مشکل شهر کامل حل شده است، خیلی از مشکلات هم کاربردی نیست، بیست هزار معتاد متجاهر از بین گاردریل‌ها نگاه می‌کردیم، سمپوزیوم مصرف مواد برگزار می‌کردند به جای مصرف مواد یک نفره، این بیست هزار نفر ساماندهی شده است و الان شهر را نگاه کنید در چه وضعیتی است، کودکان کار حداقل ممکن رسیده است، حتما الان هم وجود دارد، دائم می‌گوییم ولی شرایط کشور، شرایطی نیست که لزوما هرچه، شهردار تهران دائم در برنامه‌های تلویزیونی حضور دارد و می‌گوید و معاونینش هستند و ما هستیم و در آن چه در رسانه‌های غیر از رسانه ملی هم وجود دارد، ولی شرایط تهران به عنوان یک ابرشهر، نه یک کلانشهر بسیاری از امور لزوما در آن واحد دیده نمی‌شود.

سوال: شاید منظور آقای اکبری و عملکرد شورای شهر و شهرداری تهران است، مثلا موضوع مثل معضل آلودگی هواست و موضوع همیشگی ترافیک کلانشهر تهران است و شاید موارد دیگر از این دست؟

نادعلی: واقعا این مشکلات، مشکلات ملی و بلکه چیزی است که یا باید با مدیریت یک پارچه شهری، آن چیزی که در کشور‌های اروپایی و حتی در کشور‌های شرق دور اتفاق می‌افتد و تجربه شده است، اتفاق بیافتد و یا اگر مدیریت یک پارچه شهری نیست، دولت تمام قدر بیاید در کنار قضیه قرار گیرد، همین سختی که در این چهارسال برای ورود واگن، برقی کردن ناوگان اتوبوس و اضافه کردن خطوط مترو کشیدیم، اگر همکاری خود شهید رئیسی نبود و بعد از شهید رئیسی آقای پزشکیان کمک کردند.

ما حتی برای ورود اتوبوس‌ها از گمرک مان به داخل کشور، مصائب داشتیم، یا برای بستن قرارداد با کشوری که خودش به خاطر تحریم بسیاری از امکانات و تبادلش بسوزد، برای همه این‌ها اقدام کردیم ولی این هماهنگی در سطح بالا درست اتفاق نیافتد، آلودگی هوا یک همکاری بین بیست و یک دستگاه است، معروف است همه می‌گویند بین بیست و یک دستگاه است، ما می‌گوییم در شهرداری وظائف خودمان را خوب انجام دادیم، عین کسی است لوله می‌گذاشت داخل زمین، یکی خاک را می‌کند و یکی می‌ریخت روی آن، ما کسی هستیم که این کار‌ها را انجام می‌دهیم و بقیه انجام نمی‌دهند، در مورد معتادین متجاهر و مباحث اشتباهی هم این جوری بود.

سوال: یک بازوی مهم این دین است و شاید مطالبه گری و نگاه‌های بیشتری به سمت شما باشد؟ آقای اعطا اول این که کارآمدی اشاره کردید، ما رسانه‌های اصلاح طلب را مرور می‌کنیم، در این چهار سال اخیر، انتقاد‌هایی می‌کنند به نحوه عملکرد شورای فعلی شهر تهران، شورای اول شهر تهران را اگر نگاه کنیم، اتفاقاتی که برای او افتاد، چون اشاره کردید به این که کمیته تخصصی دارید و برنامه ریزی می‌کنید، برای انتخاب‌ها و برای مدل‌ها و برای دغدغه ها، با تسلط اصلاح طلبان اگر اتفاق بیافتد. شورای شهر چقدر این تضمین وجود دارد که ما شاهد اتفاقاتی مثل شورای شهر اول که مختل شد توسط دولت آقای خاتمی نباشیم؟

اعطا: شورای اول یک تجربه اولی بود بعد از انقلاب، من دفاع نمی‌کنم از شورای اول، نقد و تجربه اولی بود بعد از انقلاب، من دفاع نمی‌کنم از عملکرد شورای اول، بله نقدست، درست است، خیلی از مطالب درست است، البته در همان شورا مصوبات خوبی هم بوده است، وقتی مراجعه می‌کنیم، ولی مواردی که منتها شورای پنجم به نظر در کلیت خودش شورا و شهرداری، یکی از قوی‌ترین ادوار دوران مدیریت شهری بوده است، در بحث تغییر شهردار، بله این که آقای نجفی استفاده دارند و رفتند و آقای افشانی با قانون مجلس، می‌گویند ما این قانون تناسبی مخالفیم، ولی با این قانونی که ابلاغ شده است، سمعا و طاعتا.

اکبری: مخالف نبودید نقد داشتید.

اعطا: ما نقد داشتیم ولی در نهایت ایشان باید استعفا می‌داد و بحثی در آن نیست و به حساب این می‌گذارند که این شورا سه تا شهردار را عوض کرد، آقای حناچی وقتی آمدند و مستقر شدند در آذرماه ۹۷ خیلی از کسانی که منتظر بودند و دوباره یک اتفاق تا شش ماه و هفت می‌گفتند این شهردار شش ماه و شهردار هفت ماهه است و دیدید در همان دوره در آن شرایط کرونا ما اداره کردیم شهر را با آن شرایط، الان من نمی‌خواهم چقدر بحث را می‌شود چالشی کرد، ولی الان من موافق هستم در حوزه پروژه‌های عمرانی در این دوره کار‌هایی انجام شده است، کار‌های خوبی هم انجام شده است، ولی بخشی از این کار‌ها، نمی‌دانم این تعبیر را به کار ببرم یا نه.چیزی که به نظر می‌رسد سیاست رابین هودی است، ما جای دیگر تراکم بفروشیم کیفیت زندگی مردم را از یک جای دیگری می‌گیریم و در یک جایی که آن اقدام غیر مجازست و برویم خرج کار دیگری بکنیم که ما کار کردیم.

در مجموع این اقدامات آیا به کیفیت زیست شهری کمک می‌کند یا نه، اگر کمک می‌کند ما تسلیم هستیم، اگر کمک نمی‌کند، دائم شما مثلا تصور می‌کنید که با آسفالت و بتن و راه و نمی‌دانم تقاطع غیر هم سطح و این‌ها می‌روید به جنگ ترافیک، نه در دنیا این پنجاه سال همه متوجه شدند که این پول چرا نمی‌رود در حوزه حمل و نقل عمومی هزینه شود، من گاهی که نگاه می‌کنم، سیاست‌های متناقض می‌بینم، یعنی می‌بینم اگر این است، شما دارید مثلا دائم تشویق می‌کنید، توسعه حمل و نقل، استفاده از ماشین شخصی را، این پول چرا نمی‌رود در حمل و نقل عمومی.

سوال: آقای نادعلی جواب آقای اعطا را بدهید؟

نادعلی: ما در ابتدای شورا این که شش تا کمیسیون در این شورا داریم که در این شش تا شورا هر کس برای خودش اولویت و مسائل خودش می‌داند، من به عنوان نائب رئیس فرهنگی و اجتماعی، موضوعات اجتماعی و ورزش شهر تهران برای مان اولویت دارد، بحث‌های فرهنگی برای مان اولویت دارد، همه بخشی نگری را گذاشتیم کنار، با هدایت مهندس چمران که با سابقه فهم ایشان در حوزه مدیریت شهری قابل تقدیر است، ما موضوع شناسی که کردیم و مسئله شناسی که کردیم بحث ترافیک و آلودگی هواست، آن چیزی که وظیفه شهرداری، آن توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است، هم در برنامه توسعه حائز اولویت قرار دادیم و هم براساس برنامه هر سال عدد بودجه‌ای که برای حمل و نقل قرار دادیم چند برابر بخش‌های دیگر بود،شما فقط این‌ها را نگاه نکنید، رشد بودجه شهرداری تهران در شورای ششم با شورای پنجم مقایسه کنید، ۵۳ درصد رشد داشتیم و ما از تورم جلوتر بودیم، میزانی که رفتیم تمرکز قراردادیم روی بودجه حمل و نقل، چقدر آن محقق شده است، چی وارد شده است و کف شهر چی دیده می‌شود، این‌ها چیز‌هایی است که ما در دوره کل، کل دوره پنجم ۲۵۰ اتوبوس وارد کردیم، تا این جا با همه مسائل و چیز‌هایی که پشت سر گذاشتیم، هزار و هشتصد اتوبوس وارد کردیم و همزمان در برقی کردن ناوگان حمل و نقل سعی کردیم و از خودروساز داخلی و چینی خریدیم و فکر می‌کنم با عدد و رقم می‌شود یک مقایسه‌ای کرد.

اعطا: اجازه می‌دهید یک سوال بپرسم، می‌دانید رقم آیتم‌های تخلف فروشی در این دوره چطور شده است، من از روی تفریغ بودجه می‌گویم، تخلف فروشی، یعنی جریمه حذف پارکینگ، جریمه قطع درخت، یک سری توافقات در مناطق برای تخلفات شهرسازی؟

نادعلی: این فرمایش شماست که جریمه قطع درخت زیاد شده است، این دقیقا نشان می‌دهد که سختگیری در موضوع زیاد شده است، پاسخ این است.

اعطا: در دوره شورای پنجم در چهار سال دویست و نود میلیارد تومان جریمه بود که اخذ شد از قطع درخت، همین یک آیتم، در این دوره چقدر شد، بیش از ده برابر، سه هزار میلیارد تومان فقط از قطع درخت، اخذ شد، ما بله الان هم بگذاریم من این جمله‌ام را تمام کنیم، ماالان مجدد جریان ما برود در شورا ما بلد نیستیم، ما بلد نیستیم باغ تخریب کنیم با پولش برویم تقاطع غیر همسطح، ما بلد نیستیم این کار را بکنیم، ما بلد نیستیم نقلی که معاون شهردار قم ویدئوش است، از آقای صارمی کرد، که من در طول ایام جنگ ۱۲ روزه از آن بخش نامه ۱۲ بندی تا آخر سال در آوردم، ما این کار‌ها را بلد نیستیم، اگر جریان ما مجدد برود شورا، ما بلد نیستیم که از این طریق پول بیاوریم، من رویکرد شما را هم می‌شناسم، هر کسی که یک کار‌هایی بلدست و یک کار‌هایی بلد نیست.

نادعلی: ما در مورد پروژه‌های اتوبان‌هایی که بخش مهمی از ترافیک، بخش مهمی به اندازه‌ای که می‌تواند مثلا یک پلازا در تهران، یک محل پیاده راهی را با سنگفرش درست کردند، چه در دوره پنجم و چه در دوره چهارم که بسیاری از همشهریان شکایت‌های شان به شهرداری این که خودرو‌های ما از روی این‌ها رد می‌شود، ما در میدان امام خمینی، در دوره قبل از آن و بعد از آن اتفاق افتاده است در دوره‌های دیگر، اتفاقاتی که می‌توانستیم رقم بزنیم در دوره پنجم در نگهداشت شهر اتفاق نیافتاده است، می‌دانید انبار‌های مترو خالی خالی بود وقتی مترو را تحویل گرفتیم یعنی چیزی را به روز سازی در آن چهارسال نکردید به آن شکلی که لازم باشد برای شهر و برای پروژه‌های شهر، خیلی از پروژه‌هایی که اتفاق افتاده است، اگر نگاه مان این باشد که برای آینده کار می‌کنیم، دو تا احتمال وجود دارد یکی این که ما باشیم و بعد ادامه دهیم، یک احتمال این باشد که باشیم و احتمال خیلی زیادی هم وجود دارد که ادامه ندهیم، بسیاری از پروژه‌ها جوری است طراحی شده است که ادامه اش با دیگران ممکن است باشد، یعنی نگاه به آینده داشته باشیم نه این که شهر را به صورت مینیاتوری اداره کنیم و خیلی گل و بلبلی و بعد تحویل طرف بعدی بدهیم با کلی مشکلات.

سوال: آقای اکبری بفرمایید؟

اکبری: من با این نگاه‌ها به عنوان یک شهروند و کسی که در شهر تهران زندگی می‌کند، مشکل دارم راستی حسینی.

نادعلی: با سیاست رابین هودی.

اکبری: با همین سیاست رابین هودی شما و با همین نگاهی که می‌گویید جریان ما بیاید این برنامه‌ها را اجرا کند شما که جسارتا یک شهردار می‌آید علاقه به دوچرخه سواری دارد، دوچرخه را، یک شهردار می‌آید علاقه به گل و گیاه دارد، می‌آید، این جوری که نمی‌شود شهر تهران را اداره کرد، شهر تهران باید دارای برنامه تحولی باشد که نظارت دقیقی برای اجرای دقیق آن صورت بگیرد، باید تمامی افرادی که این مقوله قرار می‌گیرند متخصص باشند و باید دارای نگاه سیاسی نباید حاکم باشد، از این نگاه‌هایی که برنامه و جریان ما، پس مردم بنده خدا‌ها چکار کنند، تمام این پول‌هایی که شما می‌فرمایید از جیب مردم برداشته می‌شود، این چطور هدفمند و بهره ورست و در کجا باید انجام بشود، یک برنامه ناموزون و نامتعارف در بین جریانات سیاسی تهران را به این صورت درآورده است.

اعطا: خیلی ساده سازی کرده است این موضوع را.

اکبری: عرض کردم شهروند هم هستم دیگر.