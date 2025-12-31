پخش زنده
فراخوان ششمین کنگره ملی شعر مکتب گمنامی در پاسداشت مجاهدتهای خاموش مدافعان امنیت وطن و سربازان گمنام امام زمان (عج) منتشر شد.
این کنگره در پنج بخشهای «قالبهای سنتی»، «قالبهای نو و سپید»، «شعر کودک و نوجوان» و «ترانه، سرود و تصنیف» برگزار میشود.
«نشان بی نشانی» آنان که نامشان ایران است، «نگاهبانان ناپیدای آرامش» دلگرمی به مجاهدتهای خاموش مدافعان امنیت وطن در جنگ ۱۲ روزه، «چشمهایی برای ایران» همراهی مردم و مدافعان گمنام امنیت در مبارزه با وطنفروشان و جاسوسهای رسانهای، «بر فراز دماوند» نقش سربازان گمنام امام زمان (عج) در دفاع از تمامیت ملی، سرزمینی و تمدنی ایران و «سپرهای پنهان میهن» جانبازی سربازان گمنام امام زمان (عج) در آن سوی مرزهای ایران، از محورهای پیشنهادی به شاعران میباشد.
شاعران میتوانند تا ۱۳ دی ۱۴۰۴ آثار خود را به دبیرخانه این کنگره به نشانی اینترنتی https://maktabegomnami.ir/ ارسال کنند.