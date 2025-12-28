پخش زنده
در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در نقاط مختلف شهرستان خدابنده مسدود شده است.
سعید نصیریقیداری اظهار کرد: برداشت بیرویه آب از آبهای زیرزمینی یکی از مسائل اساسی کشور در بخش آب به شمار میرود که در زمان حاضر مشکلات جدی را در کشور پدید آورده است، لذا صیانت و حفاظت از منابع آب یک وظیفه ملی و انسانی است.
وی بیان داشت: امور منابع آب شهرستان خدابنده در راستای حفظ و صیانت از منابع آبی و در جهت اجرای طرح احیای بخش آبهای زیر زمینی در شهرستان (دشتهای پنج گانه) اقدام به انسداد چاههای غیر مجاز و جدید کرده است.
رئیس اداره آب خدابنده ادامه داد: در همین راستا در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در دشتهای مختلف شهرستان مسدود شده است که میزان صرفهجویی اتفاق افتاده در بحث برداشت از منابع آب زیرزمینی از این طریق (چاههای غیر مجاز) بیش از ۵ میلیون متر مکعب در سال است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح مصرف آب و برق باعث صرفهجویی بسیار قابل توجهی در برداشت چاههای مجاز کشاورزی شده است و با اعمال محدودیتهایی برای برداشتکنندگان از منابع آب زیرزمینی و چاههای کشاورزی در سطح شهرستان، توانستیم بخش قابل توجهی از مصارف غیرمجاز را شناسایی و بحث برداشت غیر مجاز آنها را کنترل کنیم.