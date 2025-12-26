به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ جنگ عصرگاهی جمعه گوروشی به میزبانی مرکز زنجان در استان‌های آذری زبان شمالغرب کشور پخش می‌شود.

این برنامه روز جمعه ۵ دیماه از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۱۷:۰۵ به صورت زنده در رادیو استانی زنجان اجرا و در شبکه‌های استانی رادیویی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل نیز پخش خواهد شد.

موضوع این برنامه جمعه گروشی کدام زلزله در زندگی شخصیتان باعث یک تکان اساسی بخورید و یک تغییر حسابی کردید؟ می‌باشد و با آیتم‌های شاد و مفرحی به سمع مخاطبان خواهد رسید.

نمایش طنز، موسیقی محلی، بخش تماس‌های مخاطبان، بسته صوتی شعر و ادبیات، معرفی آداب و رسوم مردم این استانها، آیتم از تو حرکت، بخش مسابقه، گزارش از سطح شهر‌ها و موسیقی محلی از آیتم‌های این برنامه است.

جمعه گوروشی به تهیه کنندگی فاطمه بیات، صدابرداری مرتضی کاظمی و اجرای سعیده سلجوقی پخش خواهد شد.