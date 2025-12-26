مرکز مبادله ایران یکشنبه هفتم دی‌ماه میزبان یکصد و سی‌و هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله ایران یکشنبه هفتم دی‌ماه میزبان یکصد و سی‌و هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام:

تا ساعت ۲۴ شنبه ۶ دی‌ماه

شرایط شرکت:

• واریز ۱۰ میلیارد ریال (۱ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش

• دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوز‌ها

• مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۹ مرکز مبادله ایران

گروه‌های مجاز خرید:

• فروشندگان عمده شمش طلا

• تولیدکنندگان مصنوعات طلا

• خرده‌فروشان طلای آبشده

• بانک‌های دارای مجوز بانک مرکزی