مرکز مبادله ایران یکشنبه هفتم دیماه میزبان یکصد و سیو هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود.
مهلت ثبتنام:
تا ساعت ۲۴ شنبه ۶ دیماه
شرایط شرکت:
• واریز ۱۰ میلیارد ریال (۱ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش
• دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها
• مطابقت با شیوهنامه شماره ۹ مرکز مبادله ایران
گروههای مجاز خرید:
• فروشندگان عمده شمش طلا
• تولیدکنندگان مصنوعات طلا
• خردهفروشان طلای آبشده
• بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی