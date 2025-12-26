پخش زنده
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه سال جدید میلادی با جانباز و آزاده ارمنی سمیک وارطانیان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه سال جدید میلادی با جانباز و آزاده ارمنی سمیک وارطانیان دیدار و گفتوگو کرد.
سمیک وارطانیان از جانبازان هنرمند، نقاش و خطاط ارمنی ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۵ عازم جبههها شده بود. او در منطقه شرهانی عراق بهعنوان بیسیمچی فعالیت داشت و در واپسین روزهای خدمت وظیفه به اسارت نیروهای بعثی درآمد. وارطانیان پس از دو سال اسارت، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۶۹ آزاد شد.