باند حرفهای سرقت خودرو که در سطح استان مازندران فعالیت میکرد، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و متلاشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امنیت، فقط یک واژه نیست؛ احساسی است که وقتی خودرو در خیابان پارک میشود، باید همراه شهروند بماند. احساسی که حالا با انهدام یک باند حرفهای سرقت خودرو در مازندران، دوباره تقویت شده است.
پس از وقوع چندین فقره سرقت خودرو در سطح استان مازندران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
بررسیهای میدانی، اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات مشکوک، سرنخهایی را در اختیار پلیس گذاشت که به شناسایی اعضای یک باند سرقت خودرو منجر شد.
کارآگاهان پلیس آگاهی مازندران با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، در چند مرحله عملیات ضربتی، موفق شدند ۷ متهم اصلی این باند را دستگیر کنند؛ متهمانی که در تحقیقات و بازجوییهای فنی پلیس، به ۲۵ فقره سرقت خودرو با شگرد سند نمره اقرار کردند.
در ادامه این عملیات، تمامی خودروهای سرقتی به همراه ابزارآلات و تجهیزات مورد استفاده سارقان کشف و توقیف شد؛ اموالی که کارشناسان، ارزش ریالی آن را بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
انهدام این باند، بار دیگر نقش پلیس آگاهی در مقابله قاطع با سارقان حرفهای و تامین امنیت اموال شهروندان را برجسته کرد؛ اقدامی که پیام روشنی برای برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی دارد.
گزارش از بنیامین مرشدی