برنامه معنوی چلچراغ آیههای قرآنی در شهرستان دورود برگزار و از برترین های رشته های مختلف قرآنی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه ناحیه دورود گفت: برنامه معنوی چلچراغ آیههای قرآنی با هدف ترویج معارف نورانی قرآن کریم، ایجاد پیوند بین اقشار مختلف مردم با مفاهیم دینی، مأنوس کردن جامعه با نور قرآن و تکریم از برترینهای قرآنی برگزار شد.
وی افزود: در این برنامه از برترینهای قرآنی پایگاههای بسیج ناحیه تجلیل شد.
این برنامه در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، کودکان و بزرگسالان در رشتههای حفظ، ترتیل، تحقیق، خانوادگی، گروهی، صحیفه سجادیه، آوایی، دعاخوانی و معارفی برگزار شد.