پخش زنده
امروز: -
۲۵ بازیکن ابتدایی فهرست تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور در رقابتهای جام ملتهای فوتسال آسیامشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،بر اساس مقررات کمیته برگزاری جام ملتهای فوتسال آسیا که به میزبانی اندونزی برگزار میشود، تمامی تیمهای شرکتکننده موظف هستند پیش از آغاز مسابقات، فهرست اولیه ۲۵ نفره بازیکنان خود را اعلام کنند.
بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران این فهرست را به AFC ارسال کرده است:
سعید مومنی، باقر محمدی، مهدی رستمیها، بهزاد رسولی، محمدمهدی اسماعیلپور، محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، سوران بالکانه، مهدی اسدشیر، مهدی یوسف، مهدی کریمی، مسلم اولادقباد، سجاد یوسفخواه، امیرحسین دهقانی، سالار آقاپور، علی خلیلوند، علی اکرمی، مهدی مهدیخانی، محمدحسین بازیار، حسین طیبی، سعید احمد عباسی، امیرحسین ابطحی، بهروز عظیمی و امیرحمزه صدیق زاده ۲۵ بازیکنی هستند که به AFC معرفی شدهاند.
کادر فنی تیم ملی پس از پایان هفته بیستویکم لیگ از میان این فهرست اولیه، ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی دعوت خواهد کرد. طبق قوانین مسابقات، تنها ۱۴ بازیکن میتوانند در فهرست نهایی هر تیم برای حضور در مرحله پایانی رقابتها قرار بگیرند.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، شاگردان وحید شمسایی در گروه D این رقابتها با تیمهای ملی افغانستان، عربستان سعودی و مالزی همگروه شدهاند.
هجدهمین دوره جام ملتهای فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم از ۷ تا ۱۸ بهمنماه سال جاری به میزبانی اندونزی برگزار میشود. تیم ملی فوتسال ایران تاکنون در ۱۳ دوره از این رقابتها عنوان قهرمانی را به دست آورده است.