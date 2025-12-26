پخش زنده
امروز: -
بیش از یک میلیون و ۱۹۹ هزار تردد بین استانی در راههای مواصلاتی خراسان جنوبی صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری استان گفت: این ترددها با بیش از ۴۵۵هزار و ۷۲۹ وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۷۴۳ هزار و ۷۳۷وسایل نقلیه سبک انجام شده است.
سهرابی افزود: استانهای خراسان رضوی، اصفهان و تهران بیشترین سهم مقاصد سفر را داشتهاند.
سهرابی همچنین گفت: بیشترین تردد استان در محورهای قاین_ بیرجند، سربیشه _ بیرجند و خوسف _ بیرجند بوده است.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: طی این مدت بیش از ۲۵ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان صورت گرفته و از سوی کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.