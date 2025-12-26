پخش زنده
هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال در حالی پیگبری میشود که شاگردان اوسمار ویرا برای صدرنشینی دردیداری غیر خانگی تلاش میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نیمفصل اول لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری چهار دیدار در نقاط مختلف کشور پیگیری میشود. ابتدا برنامهریزی شده بود که سه بازی در این روز انجام شود، اما به دلیل نامساعد بودن شرایط آبوهوایی، دیدار آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی لغو و به زمان دیگری موکول شد.
یکی از جذابترین بازیهای امروز، تقابل مس رفسنجان با پرسپولیس در ورزشگاه شهدای مس است. سرخپوشان پایتخت پس از حذف تلخ از جام حذفی به دست تراکتور، اکنون تمام تمرکز خود را روی قهرمانی لیگ معطوف کردهاند تا غیبت دو سالهشان از رقابتهای آسیایی تکرار نشود. شاگردان اوسمار ویرا در هفته آخر نیمفصل اول، به مصاف تیمی میروند که خاطرات شیرینی برای آنها به همراه دارد؛ دقیقاً در هفته پایانی فصل گذشته، شکست مس رفسنجان عنوان قهرمانی را برای پرسپولیس به ارمغان آورد.
پرسپولیس در پنج هفته اخیر تنها مقابل استقلال به تساوی رسید و در چهار دیدار دیگر پیروز میدان بود. این عملکرد باعث شد تا آنها با وجود یک بازی بیشتر نسبت به سپاهانِ صدرنشین، فقط دو امتیاز کمتر داشته باشند و در جایگاه دوم جدول قرار گیرند. آمار رویاروییهای اخیر هم کاملاً به سود پرسپولیس است؛ در ۱۰ دیدار آخر مقابل مس، سرخپوشان ۷ پیروزی و ۲ تساوی کسب کردهاند و تنها شکست آنها مربوط به دوران کوتاه یحیی گلمحمدی گاریدو بود که عواقب سنگینی برای آن سرمربی داشت. پیروزی احتمالی امروز در رفسنجان، میتواند پرسپولیس را حداقل به طور موقت به صدر جدول برساند.
در سوی مقابل، مس رفسنجان ضعیفترین عملکرد را در این فصل داشته و قعرنشینی طولانیمدت آن چندان تعجبآور نیست. مشکلات مالی شدید، بسته بودن پنجره نقلوانتقالات، نبود بازیکنان کلیدی و باتجربه و همچنین آمادهسازی ضعیف پیشفصل با انتصاب دیرهنگام رسول خطیبی به عنوان سرمربی دست به دست هم داده تا نارنجیپوشان روزهای سختی را تجربه کنند. دو هفتهای است که مجتبی جباری هدایت تیم را بر عهده گرفته؛ آنها در این مدت یک تساوی مقابل فولاد به دست آوردند، اما در دربی کرمان با دو گل مغلوب گلگهر شدند. با این حال، مسئولان باشگاه امیدوارند در نیمفصل دوم با رفع برخی مشکلات، وضعیت را بهبود ببخشند و از منطقه خطر فاصله بگیرند.
در دیگر بازی حساس امروز، تراکتور با روحیهای عالی پس از صعود قطعی به مراحل بعدی لیگ نخبگان آسیا و پیروزی مقابل پرسپولیس در جام حذفی، مهمان شمسآذر قزوین خواهد بود. تبریزیها به دنبال تداوم روند مثبت خود و بازگشت قدرتمندانه به جمع مدعیان لیگ هستند. شمسآذر، اما در لیگ وضعیت مناسبی ندارد و امیدوار است با ارائه نمایش قابل قبول مقابل حریف قدرتمند، امتیازی ارزشمند کسب کند و نیمفصل را با حال خوبی به پایان برساند.
در آخرین دیدار جمعه، فجرسپاسی که پس از پیروزی غرورآفرین مقابل ملوان در انزلی انگیزه فراوانی دارد، در شیراز میزبان فولاد خوزستان خواهد بود که شرایط ایدهآلی ندارد و به دنبال بهبود جایگاه خود است.
برنامه کامل باقیمانده هفته پانزدهم لیگ برتر:
جمعه ۵ دیماه:
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی؛ ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
شمسآذر قزوین - تراکتور تبریز؛ ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
مس رفسنجان - پرسپولیس؛ ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان؛ ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه پارس شیراز
شنبه ۶ دیماه:
پیکان - خیبر خرمآباد؛ ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه پاس قوامین
سپاهان اصفهان - چادرملو اردکان؛ ساعت ۱۷:۰۰، ورزشگاه نقش جهان
یکشنبه ۷ دیماه:
استقلال - گلگهر سیرجان؛ ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهدای شهرقدس