مهلت ثبتنام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ امروز پایان مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان میتوانند تا پایان امروز از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org نام نویسی کنند.
همچنین متقاضیانی که پیش از این ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند. آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.