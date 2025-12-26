پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان متن پیام استاندار کرمان به مناسبت پنجم دیماه، سالروز زلزله بم بشرح ذیل است
«به نام خدا»
پنجم دیماه، سالروز زلزله بم، یکی از تلخترین و دلخراشترین حوادث تاریخ کشور است، سحرگاهی که زلزله، خواب مردم بم را ابدی کرد و ۱۲ ثانیهای که اندوهی فراموشنشدنی بر جان و دل مردم این دیار برجاگذاشت.
پس از آن زمینلرزه عظیم؛ مردم بم آزمون بزرگ استقامت، پایداری و آباد کردن سرزمینی که بر خاک نشسته بود را پشت سر گذاشتند و بم کهن؛ با اراده مصمم مردمانش، از دل ویرانهها، از نو متولد شد. امروز پس از گذشت ۲۲ سال، تلاش و همدلی در شهر دارالصابرین به بار نشسته است و از بلندای نخلهای سخاوتمند و از خشت خشت ارگ شکوهمند آن، امید و زندگی میتراود.
مردم بم، برای گذر از آن خاطره تلخ، هزینههای سنگینی دادهاند، اما فراموش نکردند در سختترین لحظات پس از حادثه، دوستداران انسانیت، فارغ از مرزبندیهای جغرافیایی و سیاسی به یاریشان شتافتند؛ آن روزها، نه تنها ایران که تمام دنیا نظارهگر یکی از وسیعترین همدلیهای جهان در بم بود؛ مهرورزی که همواره در حافظه جمعی مردمان بم به یادگار مانده است.
بدون تردید درس بزرگ حادثه بم، توجه به اصول شهرسازی و معماری بود و بنای ترویج فرهنگ ایمنسازی و مدیریت بحران را با نگاه کارشناسانه در کشور استوار کرد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره همه جانباختگان حادثه غمانگیز زلزله بم و آرزوی بهترینها برای مردم شریف این دیار، امید دارم با رویکردی که آغاز کردهایم، بهتر از گذشته برای ساختن بمی آبادتر در کنار این عزیزان باشیم.
محمدعلی طالبی
استاندار کرمان