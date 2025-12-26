به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به همت معاونت فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کوهبنان، دوره توانمندسازی گردان سایبری با حضورجانشین ناحیه مقاومت بسیج، رئیس پلیس فتای شهرستان و جمعی از مسئولین و بسیجیان برگزار شد.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان نیز در سخنانی تأکید کرد؛ به اهمیت نقش گردان‌های سایبری در صیانت از افکار عمومی و مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و بر لزوم افزایش آگاهی و مهارت‌های رسانه‌ای بسیجیان تأکید نمود.

سیف الهی گفت:برای حفاظت از گوشی‌های هوشمند در برابر هک و تهدیدات سایبری، اقداماتی همچون استفاده از رمزهای عبور قوی و پیچیده، فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای و به‌روزرسانی منظم سیستم‌عامل و نرم‌افزارها از اهمیت بالایی برخوردار است. وی گفت :این اقدامات می‌توانند به طور چشمگیری امنیت دستگاه‌ها را افزایش داده و از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران جلوگیری کنند.