این دوره با هدف ارتقای توان تخصصی و مهارتهای رسانهای اعضای گردان سایبری طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به همت معاونت فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کوهبنان، دوره توانمندسازی گردان سایبری با حضورجانشین ناحیه مقاومت بسیج، رئیس پلیس فتای شهرستان و جمعی از مسئولین و بسیجیان برگزار شد.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان نیز در سخنانی تأکید کرد؛ به اهمیت نقش گردانهای سایبری در صیانت از افکار عمومی و مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و بر لزوم افزایش آگاهی و مهارتهای رسانهای بسیجیان تأکید نمود.
سیف الهی گفت:برای حفاظت از گوشیهای هوشمند در برابر هک و تهدیدات سایبری، اقداماتی همچون استفاده از رمزهای عبور قوی و پیچیده، فعالسازی احراز هویت دو مرحلهای و بهروزرسانی منظم سیستمعامل و نرمافزارها از اهمیت بالایی برخوردار است. وی گفت :این اقدامات میتوانند به طور چشمگیری امنیت دستگاهها را افزایش داده و از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران جلوگیری کنند.