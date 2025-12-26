پخش زنده
طرح معاینه رایگان چشم ویژه مددجویان کمیته امداد با محوریت شهرستان کهنوج و با مشارکت گروههای جهادی، هماکنون در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا سبمای مرکز کرمان همزمان با ایام سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، طرح معاینه رایگان چشم ویژه مددجویان کمیته امداد با محوریت شهرستان کهنوج و با مشارکت گروههای جهادی، هماکنون در حال اجراست.
عسکری نژاد مدیرکل کمیته امداد استان با اعلام این خبر گفت: «در قالب این اقدام جهادی و خداپسندانه، گروه جهادی کیمیاگران در ۹ شهرستان استان مشغول ارائه خدمات رایگان معاینه چشم به مددجویان کمیته امداد بوده و تاکنون ۶۰۰۰ نفر تحت پوشش این خدمات قرار گرفتهاند.»
وی افزود: «در این طرح، افرادی که نیاز به عینک داشته باشند، پس از تشخیص، عینک مناسب بهصورت رایگان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و مددجویانی که نیازمند درمانها و خدمات تخصصیتر هستند نیز، توسط این گروه جهادی به مراکز و کلینیکهای تخصصی معرفی شده و روند درمان آنان پیگیری میشود.»
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به نقش مؤثر گروههای جهادی در خدمترسانی به محرومان خاطرنشان کرد: «اجرای چنین طرحهایی در شهرستان کهنوج و سایر مناطق، جلوهای از روحیه جهادی و ادامه راه شهدا در خدمت بیمنت به مردم است.»