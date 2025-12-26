پخش زنده
رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهید مسیحی رازمیک خاچاطوریان گفت: عزت و اقتدار امروز کشور، مرهون ایثار شهیدان و استقامت خانوادههای بزرگوار آنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شامگاه ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، مسعود پزشکیان با حضور در منزل خانواده شهید والامقام رازمیک خاچاطوریان، از شهدای سرافراز جامعه مسیحیان ایران، با این خانواده دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار صمیمانه که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و تکریم صبر، ایثار و استقامت خانوادههای معظم آنان و همچنین تبریک ولادت حضرت عیسی (ع) و سال نو میلادی صورت گرفت، رئیسجمهور با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر و نقش بیبدیل همه اقوام و ادیان الهی در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، حضور و فداکاری شهدای مسیحی در دفاع مقدس را جلوهای روشن از وحدت ملی و همدلی عمیق ملت ایران دانست.
رئیسجمهور همچنین با تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهید خاچاطوریان، عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایثار شهیدان و استقامت خانوادههای بزرگوار آنان دانست و تصریح کرد که قدردانی از این عزیزان وظیفهای همیشگی برای مسئولان نظام به شمار میرود و امیدواریم شرمنده شهدا نشویم.
در این دیدار خانواده شهید رازمیک خاچاطوریان و همچنین آقای آرا شاوردیان نماینده مسیحیان در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از حضور و توجه رئیسجمهور، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا در مسیر خدمت به ایران عزیز تأکید کردند.