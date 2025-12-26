پخش زنده
امروز: -
ششمین دوره «جایزه کتاب قرآنی سال» با رویکرد حمایت و قدردانی از آثار برتر قرآنی، برگزار میشود
.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، در این دوره از جایزه کتاب قرآنی سال، آثار منتشرشده در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که دارای مجوز اعلام وصول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، امکان شرکت در این رویداد علمی–فرهنگی را خواهند داشت.
همچنین رسالههای دکتری که در همین بازه زمانی دفاع شدهاند نیز مشمول این فراخوان میشوند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، در این دوره به طور ویژه از یک اثر با رویکرد قرآنی در حوزه مقاومت قدردانی خواهد شد. صاحبان آثار باید یک نسخه از کتاب یا اثر علمی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تعیین شده و مراسم اختتامیه این دوره از جایزه در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتربه سامانه جشنواره به نشانی www.quran.ac.ir/book مراجعه کنند.