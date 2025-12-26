به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان کارگاه توان افزایی مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با موضوع (حکمرانی و رهبری) با حضور دکتر محمدرضا دهقانی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، اساتید برجسته مطرح موسسه معتمد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونین و مدیران در هتل هیلان شهرستان رفسنجان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در کارگاه توان افزایی مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با موضوع (حکمرانی و رهبری) مطرح کرد:توسعه پایدار نظام سلامت در گرو توانمندسازی سرمایه انسانی است

محمدرضا دهقانی ضمن تأکید بر نقش محوری منابع انسانی در پیشرفت سازمان‌ها، گفت: نیروی انسانی توانمند و برخوردار از مهارت‌های مدیریتی، مهم‌ترین رکن توسعه پایدار در نظام سلامت به شمار می‌رود.

رئیس مؤسسه عالی معتمد در کارگاه توان افزایی مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با موضوع (حکمرانی و رهبری) مطرح کرد:مأموریت مؤسسه عالی معتمد؛ تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی در نظام سلامت است