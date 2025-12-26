اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیک در مراغه
فرمانده انتظامی مراغه از توقیف ۳۰۶ دستگاه وسیله نقلیه در اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ توحید فارسی گفت:ایجاد آلودگی صوتی، تردد در پیادهروها، حرکت خلاف جهت، عدم استفاده از کلاه ایمنی در موتورسیکلت ها، نداشتن پلاک و انجام حرکات نمایشی عامل توقیف وسایل نقلیه بوده است.
وی اضافه کرد:در این راستا میشود تعداد ۹۱ دستگاه موتورسیکلت و تعداد ۲۱۵ دستگاه انواع خودرو توقیف و نیز اعمال قانون شدند.
فرمانده انتظامی مراغه گفت:آرامش و ایمنی ترافیک با توجه به مطالبات مردمی و به منظور افزایش انضباط ترافیکی، پیشگیری و مهار تصادفات و همچنین کنترل تخلفات اجرا شد.
سرهنگ فارسی افزود:این گونه طرحها به عنوان مطالبات مردمی همواره در دستور کار پلیس بوده و ماموران با رانندگان متخلف برخورد جدی خواهند کرد.