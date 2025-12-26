پخش زنده
امروز: -
با متخلفانی که معیشت مردم را هدف قرار دادهاند، هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور گفت: در بازدید از نانوایی های سطح شهرستان، تخلفاتی شامل فروش آرد دولتی خارج از شبکه، استفاده از کارتهای بانکی افراد متفرقه برای دور زدن سامانه «نانینو»، عدم نصب جواز کسب و رعایت نکردن بهداشت عمومی کشف شده است که برخورد قانونی با این موارد در دستور کار قرار دارد.
مجتبی استوارزاده در تشریح این خبر افزود: پروندههای مربوط به این تخلفات تشکیل و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارجاع خواهد شد.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفانی که معیشت مردم را هدف قرار دادهاند، هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و شدیدترین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور همچنین خطاب به اصناف شهرستان تأکید کرد: کلیه واحدهای صنفی موظفند با مجوز قانونی فعالیت کنند و تصویر این مجوز نیز در محل نصب گردد.
استوارزاده گفت: رعایت بهداشت عمومی نیز الزامی است و تخلف در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.
گفتنی است؛ این گشت مشترک به ریاست مجتبی استوارزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، و با حضور نمایندگان پلیس اطلاعات، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت شهرستان، به منظور بررسی گزارشهای واصله مبنی بر فروش آرد دولتی خارج از شبکه توسط برخی نانواییها، در سطح شهرستان تشکیل شد