به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور گفت: در بازدید از نانوایی های سطح شهرستان، تخلفاتی شامل فروش آرد دولتی خارج از شبکه، استفاده از کارت‌های بانکی افراد متفرقه برای دور زدن سامانه «نانینو»، عدم نصب جواز کسب و رعایت نکردن بهداشت عمومی کشف شده است که برخورد قانونی با این موارد در دستور کار قرار دارد.

مجتبی استوارزاده در تشریح این خبر افزود: پرونده‌های مربوط به این تخلفات تشکیل و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارجاع خواهد شد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفانی که معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و شدیدترین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور همچنین خطاب به اصناف شهرستان تأکید کرد: کلیه واحدهای صنفی موظفند با مجوز قانونی فعالیت کنند و تصویر این مجوز نیز در محل نصب گردد.

استوارزاده گفت: رعایت بهداشت عمومی نیز الزامی است و تخلف در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.

گفتنی است؛ این گشت مشترک به ریاست مجتبی استوارزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، و با حضور نمایندگان پلیس اطلاعات، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت شهرستان، به منظور بررسی گزارش‌های واصله مبنی بر فروش آرد دولتی خارج از شبکه توسط برخی نانوایی‌ها، در سطح شهرستان تشکیل شد