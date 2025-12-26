به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید سعید شاهرخی گفت:برای جذب ۵۰ همت سرمایه گذاری مدیر ریسک پذیر می‌خواهیم تا به اهداف سند راهبردی توسعه استان دست پیدا کنیم.

استاندار لرستان با تأکيد بر استفاده‌ از همه‌ی ظرفیت‌ها برای جذب اعتبارات افزود:مجوز آغاز عملیات اجرایی ۴۸طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی،صنعتی ،دامداری و گردشگری در استان صادر شده است.

شاهرخی افزود: باتوجه به جذب دو و نیم همت اوراق، حساب دستگاه‌های عمرانی پر و متفاوت از سایر استان هاست و اگر مدیری در این زمینه اقدام نکند، تخصیص آن دستگاه صفر می‌شود.

استاندار لرستان بیان کرد: مدیران باید با روش‌های نوین، هوشمندانه و متفاوت، منابع مالی جدیدی برای طرح ها جذب کنند.

شاهرخی با اشاره به فعال بودن طرح سد معشوره گفت: برای اجرای سد معشوره ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده که با جذب بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان انتظار می رود شاهد پیشرفت قابل‌توجه این طرح باشیم .

وی از پیشرفت طرحهای بزرگی مانند راه‌آهن خرم‌آباد_ دورود، پلدختر_دورود و فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء در ۳۰ قطعه مختلف، کمربند شرقی و ده‌ها طرح دیگر در استان خبر داد و افزود: روند ساخت بیمارستان‌هایی مانند نیایش، تصفیه خانه‌های فاضلاب استان هم از شتاب ویژه‌ای برخوردار شده است.

شاهرخی با بیان اینکه امروز لرستان به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده،گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه و روش‌های نوین تأمین مالی مانند اوراق مرابحه و ماده ۵۶، توانسته‌ایم طرح های متعددی را پس از سال‌ها رکود، فعال و یا با شتاب بیشتری پیش ببریم.

وی تأکیدکرد: برای هر دستگاه در برنامه ی راهبردی توسعه استان، سهم ویژه‌ای از جذب منابع از طریق بخش خصوصی معین شده که در جلسه ی شورای توسعه و برنامه ریزی استان بررسی می‌شود.

استاندار لرستان ضمن قدردانی ویژه از خدمات قرارگاه خاتم‌الانبیاءبرای حضور فعال و پیشبرد طرح هایی مانند راه‌آهن افزود:حدود ۷۰۰ نفر در بخش‌های مختلف طرح راه‌آهن دورود-پلدختر مشغول کار هستند و این امر نشان می‌دهد روند کار و سازندگی در لرستان جریان دارد.