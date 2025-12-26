به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیرسی‌وهفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم ویژه خانواده شهدا و ایثارگران گفت: در مرحله استانی مسابقات در کشور بیش از دو هزار نفر به رقابت پرداختند و ۲۰۱ نفر در مرحله پایانی این مسابقات در مشهد در مدت دو روز در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل و قرائت تحقیق قرآن کریم به رقابت پرداختند.

سید علیرضا فاطمیان پور، افزود: نفرات برتر این مسابقات به مرحله نهایی مسابقات ملی قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه کشور راه یافتند.

فاطمیان پور ادامه داد: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای سطح معنوی جامعه ایثارگری، برگزار شد.

در پایان این مراسم از برگزیدگان تجلیل شد.