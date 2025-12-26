به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامي راور گفت: کارشناسان پليس فتا شهرستان با برگزاري کارگاه هاي آموزشي، توليد و انتشار محتواهاي آموزشي و پايش فضاي مجازي، اقدامات گسترده اي را جهت ارتقاي امنيت فضاي مجازي انجام دادند که افزايش کشف جرايم سايبري نسبت به سنوات قبل، از جمله نتايج اين اقدامات بوده است.

سرهنگ اسلامي افزود: کلاهبرداري از طريق درج آگهي و تبليغ در فضاي مجازي، برداشت هاي اينترنتي غيرمجاز از حساب شهروندان و جرايم مرتبط با هتک حرمت از بيشترين جرايم سايبري شهرستان بوده که در همین راستا ۱۵ متهم سايبري به مرجع قضائي معرفی و بيش از ۴ ميليارد و ۲۲۱ ميليون ريال وجوه برداشت هاي غيرمجاز به حساب مالباختگان برگشت داده شده است.