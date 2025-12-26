،به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز موتورپمپ‌های منطقه دشتاب به صورت نمادین و با حضور فرماندار بافت خاموش شد؛ اقدامی که با هدف ذخیره و مدیریت بهینه منابع آبی صورت گرفت.

این مراسم که با حضور فرماندار شهرستان، بخشدار خبر و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در موتور پمپ مسعود نصیری برگزار شد،این اقدام به عنوان الگویی برای مدیریت مصرف آب و ذخیره‌سازی منابع در شرایط بارش‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت.

فرماندار بافت در این آیین تأکید کرد: خاموشی نمادین موتورپمپ‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دولت در صیانت از منابع آبی و فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از این نعمت الهی است.