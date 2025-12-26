پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۵ دی را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
گاردین
- نتایج یک پژوهش نشان میدهد سیاست مرخصی مشترک والدین، با وجود گذشت ده سال از اجرای آن در بریتانیا، نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی ایجاد «دگرگونی فرهنگی» در تقسیم مسئولیتهای خانوادگی دست یابد.
تایمز
- دهها هزار مالک مسکن ممکن است به دلیل برآورد بیش از حد ارزش خانههایشان، مشمول پرداخت مالیات موسوم به «خانههای بسیار گرانقیمت» شوند.
دیلی میرر
- سخنرانی کریسمس چارلز تیتر اصلی روزنامه است؛ او در این پیام از امید خود به آیندهای روشنتر برای کشور سخن گفته است.
دیلی تلگراف
- یک معلم که در کلاس درس سیاست آمریکا، ویدئوهایی از دونالد ترامپ را به دانشآموزان نشان داده بود، به برنامه دولتی مبارزه با افراطگرایی و پیشگیری از تروریسم ارجاع داده شده است.
ایندیپندنت
- کمکهای مالی خوانندگان این روزنامه باعث جمعآوری ۱۶۵ هزار پوند برای راهاندازی خط تماس ویژه نوجوانان گمشده شده است.
دیلی اکسپرس
- خوانندگان این روزنامه بیش از ۱۰۰ هزار پوند برای یک مؤسسه خیریه تأمین صندلی چرخدار کودکان جمعآوری کردند و در صفحه اول مورد تقدیر قرار گرفتند.
سان
- پرنسس بئاتریس و پرنسس یوژنی با وجود غیبت پدرشان، اندرو مانتباتن ویندزور، در مراسم سالانه خانواده سلطنتی در سندرینگهام حضور یافتند. او به دلیل ارتباط با جفری اپستین از فعالیتهای عمومی کنار گذاشته شد و عناوین سلطنتیاش نیز از او گرفته شد.
آی پیپر
- بریتانیا در حال ورود به «مرحلهای بیسابقه» در فضای سیاسی است؛ جایی که حزب اصلاحات به رهبری نایجل فاراژ و حزب سبزها به رهبری زک پولانسکی فشار فزایندهای بر حزب کارگر وارد میکنند.