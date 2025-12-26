پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان:تکتک بازیها برای ما حساس است و سعی میکنیم حداکثر امتیازات را کسب کنیم تمرینات خوبی داشتیم و آماده بازی با پرسپولیس هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، مجتبی جباری در نشست خبری پیش از بازی مس رفسنجان مقابل پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر، گفت: با تیم خوب و با کیفیت پرسپولیس بازی داریم. ما هم تمرینات خوبی داشتیم و آماده بازی هستیم. امیدوارم بازی خوبی انجام بدهیم و نتیجه خوبی بگیریم.
وی درباره ناکامی مس در زدن گل گفت: در تیمی که تحویل گرفتیم ابتدا نیاز بود در بحث دفاعی بیشتر کار کنیم تا شرایطمان بهتر شود. نیم نگاهی هم به خط حمله داشتیم، اما زمان کافی نداشتیم. باید چند بازیکن در نیم فصل در این بخش جذب کنیم تا عملکردمان بهتر شود. آنقدر مشکلات و خلا در تیم داریم که باید اولویت بندی کنیم. امیدوارم هفته به هفته بهتر کار کنیم. اول دنبال این هستیم بازی را در اختیار بگیریم و موقعیت سازی کنیم. خیلی نمیشود به این زودی توقع داشت همه این اتفاقات انجام شود. از اول به این فکر کردیم نیم فصل بازیکن بگیریم و تیم را تقویت کنیم تا در نیم فصل دوم تیمی متفاوت را راهی مسابقات کنیم.
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان درباره فهرست بازیکنان خود برای نیم فصل نیز خاطرنشان کرد: یک مقدار صحبت داشتیم و شنبه قرار است رسمی اعلام شود چند بازیکن میتوانیم بگیریم. سعی میکنیم کمترین خروجی را داشته باشیم. فکر میکنم ۳ یا ۴ بازیکن از تیم خارج شوند. اول منتظر این هستیم ببینیم چه بازیکنانی را میتوانیم جذب کنیم تا بعد خروجیها مشخص شوند.
جباری درباره اینکه آیا پنجره نقل و انتقالاتی تیم باز شده و همچنین در مورد حمایت مسئولان شهری از تیم گفت: فکر میکنم پنجره نقل و انتقالاتی به زودی باز شود. مدیرعامل و هیات مدیره به دوبی رفتهاند تا مشکل انتقال پول را حل کنند. این مشکل مطمئنا به صورت رسمی حل میشود. همه شرایط در این مدت خوب بوده و مشکلی نداشتیم. شاید بازیکنان به خاطر حضور مستمر در اردو خسته شده باشند. سعی میکنیم کمی استراحت به آنها بدهیم تا بعد کارمان را شروع کنیم.
سرمربی مس رفسنجان، درباره اینکه آیا هنوز هم معتقد است مس را در لیگ برتر نگه میدارد یا خیر، گفت: یک بار این را گفتهام، اما شما میتوانید هر هفته این سوال ثابت را بپرسید!
جباری درباره اینکه خیلیها میگویند تیم بعد از بازی با گل گهر از نظر بدنسازی مشکل دارد، گفت: بهتر شدهایم. واقعا تیم ناقصی داریم و در یکسری از پستها اصلا بازیکن نداریم. در بازی با گل گهر واقعا به بچهها فشار آمد. سعی کردیم در این مدت از نظر ریکاوری به بچهها برسیم و امیدوارم در بازی مثل بازی مقابل گل گهر نمایش خوبی داشته باشند.