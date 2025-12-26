به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جاده گناباد به بجستان که ۵۰ کیلومتر طول دارد به دلیل میزان تصادفات و فوتی‌های بالا در زبان اهالی، جاده مرگ نام گرفته است. این جاده وضعیت نامناسب و خطرآفرین دارد و موجب بروز سوانح جرحی و فوتی می شود. شهروند خبرنگار ما بهسازی فوری این مسیر را را از مسئولان ذیربط خواستار شد.

متن شهروند خبرنگار ما:

سلام وقت بخیر

محور بجستان–گناباد به‌عنوان یک کریدور مهم ارتباطی سال‌هاست با مشکلات جدی ایمنی، عرض کم، نقاط حادثه‌خیز و نبود زیرساخت مناسب مواجه است.

متأسفانه این جاده تاکنون باعث حوادث و تلفات جانی متعدد شده و به یک دغدغه مشترک مردم دو شهرستان بجستان و گناباد تبدیل شده است.

از آن رسانه محترم تقاضا داریم با حضور میدانی، نسبت به تهیه گزارش تصویری و مطالبه‌گری رسانه‌ای در این خصوص اقدام فرمایند.

با تشکر