شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی طولانی مدت آب در مسیر نظام پزشکی شهر تبریز گلایه کرده است.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آب به عنوان یکی از عناصر حیاتی برای حفظ سلامتی و عملکرد صحیح بدن، مخصوصاً در کودکان، نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
متن پیام شهروند خبرنگار:
با سلام ، مسیر نظام پزشکی در تبریز هفته ای یک روز کلا آب منازل از صبح تا شب قطع می شود، هر بار هم زنگ میزنیم میگن لوله ترکیده ،نه اطلاع میدهند ، نه حداقل زمانش کمه ،که زندگیمون رو هماهنگ کنیم ،لطفا پیگیری شود .والا من چهل ساله ندیده بودم این قدر لوله بترکد و آب قطع شود.