متن پیام شهروند خبرنگار:

با سلام ، مسیر نظام پزشکی در تبریز هفته ای یک روز کلا آب منازل از صبح تا شب قطع می شود، هر بار هم زنگ میزنیم میگن لوله ترکیده ،نه اطلاع میدهند ، نه حداقل زمانش کمه ،که زندگیمون رو هماهنگ کنیم ،لطفا پیگیری شود .والا من چهل ساله ندیده بودم این قدر لوله بترکد و آب قطع شود.