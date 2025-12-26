شهروندخبرنگار ما در پیامی این موضوع را مطرح کرده است که چرا بعد از ۱۸ سال، ۲۰ کیلومتر جاده بین شهرستان‌های فردوس -سرایان ۲ بانده نمی شود؟!

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شهروند خبرنگار ما خواستار. بررسی علل دوبانده نشدن جاده ۲۰ کیلومتری میان شهرستان های فردوس و سرایان شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:



هرساله کشته و مصدوم و کلی خسارت در حوادث رانندگی در محدوده جاده بین شهرستان‌های فردوس -سرایان رخ میدهد.

امروز ۴ دیماه ۱۴۰۴ مادر و جنین ش در تصادف در این جاده ی کم عرض و پرترافیک بین دو شهرستان فردوس و سرایان خراسان جنوبی کشته شدند و چند مصدوم وخسارت هم برجا ماند.

۱۸ ساله که قراره این ۲۰ کیلومتر دو بانده بشه علی رغم درخواست های مردمی متاسفانه اداره کل راه استان خراسان جنوبی در تامین بودجه کم کاری می کند.