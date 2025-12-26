به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه طرح احیا و تعادل‌بخشی با هدف ساماندهی فرآیند نصب کنتورهای هوشمند در شهرستان جیرفت، با حضور مدیر حفاظت و بهره‌برداری، رئیس بازرسی، مجری طرح احیا و تعادل‌بخشی و مشاور هلیل‌آب برگزار شد.

در این جلسه، وضعیت نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کلیه چاه‌هایی که تاکنون کنتور هوشمند بر روی آن‌ها نصب شده است، بازدید میدانی شده و وضعیت فنی و اطلاعات مربوطه به‌صورت کامل در سامانه‌های مربوطه ثبت و به‌روزرسانی شود.

در پایان نیز بر لزوم تسریع در ساماندهی اطلاعات، ارتقای نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و هماهنگی بیشتر بین عوامل اجرایی تأکید شد.