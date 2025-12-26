شهروند خبرنگار ما در پیامی با بیان اینکه، طرح پتروشیمی زنجان بعد از گذشت حدود ۲۰ سال هنوز تعیین تکلیف نشده است، خواستار راه‌اندازی هر چه سریعتر این طرح ملی شد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پس از گذشت حدود ۲۰ سال طرح پتروشیمی زنجان، همچنان بلاتکلیف مانده که سرمایه‌های فراوانی از مردم به امید اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان، در آن سرمایه‌گذاری شده است. با وجود وعده‌های متعدد مبنی بر تکمیل طرح طی سالهای اخیر، هنوز هیچ برنامه زمانی شفاف و دقیقی برای آغاز راه اندازی طرح منتشر نشده است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام علیکم

خواهشمندم درباره پتروشیمی زنجان از شخص مدیرعامل آقای دکتر مدیری که حدود بیست سال است که هنوز به بهره برداری نرسیده گزارشی تهیه کنید . لطفا بپرسید کی این پتروشیمی راه اندازی می‌شود هیچ کس در این پتروشیمی جوابگوی ما سهامداران نیست. تشکر