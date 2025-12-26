شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از پیشرفت نکردن طرح مسکن ملی پرند و بلاتکلیفی متقاضیان این طرح گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح مسکن ملی، عنوان طرحی است که با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه ارائه شده است. مرحله اول ثبت نام طرح مسکن ملی، از سه سال گذشته آغاز شده و وعده دولت، واگذاری ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان واجد الشرایط، تا پایان اجرای این طرح است. مسکن ملی شهرستان پرند استان یکی از بزرگترین طرح های دولت در این شهرستان است. اما این روز‌ها متقاضیان طرح با چالش‌هایی نظیر تاخیر در تحویل طرح و یا افزایش آورده مسکن رو‌به‌رو شده اند. موضوعی که شهروند خبرنگار ما هم به آن پرداخته است.

با وجود ادعاهای مطرح شده درباره اتمام و تکمیل پروژه های مسکن مهر، گزارش شهروند خبرنگار ما حاکی است که هزاران مسکن مهر ، در شهر پرند هنوز تکمیل نشده و با متقاضیان تحویل داده نشده اند؛ موضوعی که موجب ناررضایتی و نگرانی گسترده ساکنان شده است.

متن شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام

با سلام، علیرغم ادعاها مینی بر اتمام و تکمیل پروژه های مسکن مهر، همچنان هزاران واحد مسکونی مسکن مهر - دست کم در شهر پرند- هنوز تکمیل و تحویل نشده، در حالیکه سالها از تاریخ تعهد بر تحویل آن گذشته و حتی خریداران در حال پرداخت اقساط آن به بانک می‌باشند، ولی ملکی به آنها تحویل نشده، چرا که شرکت عمران هنوز پول سازندگان و پیمانکاران را تسویه نکرده و عملا پروژه ها تعطیل شده اند.