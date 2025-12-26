پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از ساخت دوربرگردان میثم در کمربندی شیراز گلایه کرد و آن را ناکارامد دانست.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهردار شیراز پروژه دوربرگردان غیرهمسطح میثم یکی از پروژههای عمرانی در حال احداث بر فراز کمربندی جنوبی شیراز دانست که اجرای آن کاهش حوادث ترافیکی در کمربندی و حفظ جان شهروندان را به همراه دارد.
بر اساس اعلام شهردار، این پروژه بزرگ عمرانی در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مشخصات فنی دوربرگردان غیرهمسطح میثم شامل یک دستگاه پل دوربرگردان به طول ۶۵۱ متر، یک پل قوسی ۲۸۶ متری با ۸ دهانه و رمپ با طول ۳۶۵ متر است. همچنین، عملیات اجرایی وسیعی در ابعاد ۳۲۶۷ متر تکلبهگذاری، ۱۵۰۰ تن آسفالت، ۱۶ هزار مترمکعب بتنریزی و ۱۳۲۰ تن آرماتوربندی در آن انجام شده است.
اما شهروند خبرنگار ما به دلایل متعدد ساخت این دور برگردان را ناکارامد می داند.
متن شهروند خبرنگار ما:
بنام خدا
مسئولان گرامی شهری
به نظر میرسد طراحی و اجرای دوربرگردانی که در این نقطه در حال احداث است، بدون توجه به اصول مهندسی ترافیک و نیازسنجی دقیق انجام شده و متأسفانه برخی افراد نیز بدون بررسی کارشناسی از آن دفاع میکنند.
شاید برای شما عجیب باشد که یک شهروند نسبت به این پروژه انتقاد جدی مطرح میکند، اما دلایل آن کاملاً روشن است.
این دوربرگردان در فاصلهای بسیار نزدیک، یعنی چندصد متر پیش از پل امام حسن(ع)، در حال ساخت است؛ در حالی که روی همان پل یک دوربرگردان موجود وجود دارد و هیچ ضرورت فوری برای ایجاد یک دوربرگردان جدید در این نقطه دیده نمیشود.
این در حالی است که از پل امام حسن(ع) تا انتهای کمربندی معالیآباد، در مسافتی بیش از ۱۰ کیلومتر، هیچ دوربرگردان دیگری وجود ندارد. از منظر مهندسی ترافیک، احداث دوربرگردان جدید در فاصلهای حدود ۳۰۰ متر قبل از یک دوربرگردان فعال، فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.
نکته مهم دیگر، قرارگیری بلوار میثم شمالی پیش از این دوربرگردان است. این بلوار که از تقاطع و پل کشِـن آغاز میشود و در کمربندی قطع میگردد، یکی از مسیرهای اصلی تردد ساکنان شهرکهای احمدآباد پشمشیشه، والفجر، فرهنگیان و سایر شهرکهای آن سوی کمربندی است.
ساکنان این مناطق ناچارند وارد کمربندی شده و از دوربرگردان قدیمی پیش از پل امام حسن(ع) استفاده کنند؛ موضوعی که موجب افزایش بار ترافیکی، ایجاد گرههای حرکتی و افزایش احتمال تصادف در محدوده انتهایی بلوار میثم شمالی تا دوربرگردان قدیمی شده است.
با وجود این مشکلات، دوربرگردان زمینی قدیمی بهجای اصلاح هندسی اصولی، با هزینهای بسیار بالا به دوربرگردان غیرهمسطح تبدیل شده است.
این در حالی است که میشد با احداث یک پل روگذر ساده و مستقیم، بلوار میثم شمالی را به آن سوی کمربندی متصل کرد؛ راهکاری که هم هزینه بسیار کمتری داشت و هم دسترسی شهرکهای مذکور را بهطور اساسی بهبود میبخشید.
در نهایت باید اشاره کرد که کمربندی شیراز یکی از غیر استانداردترین محورهای درونشهری کشور است و نیاز جدی به دوربرگردانهای متعدد، روگذرها و اصلاحات هندسی دارد.