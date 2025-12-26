پخش زنده
امروز: -
مقامهای محلی کالیفرنیا اعلام کردند بارش شدید باران در بخشهای گستردهای از این ایالت در غرب آمریکا موجب وقوع سیل و رانش زمین شد و تا شب کریسمس در حوادث مرتبط با آن دست کم سه نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طوفان همراه با بارشهای شدید که پیشبینی میشود تا امروز (جمعه) ادامه یابد، موجب تخلیه مناطق مسکونی شده و تعدادی از جادههای اصلی را نیز مسدود کرده است.
تیمهای امدادی مجبور به انجام چندین عملیات نجات شدند از جمله کمک به افرادی که با بالا آمدن آب در خودروهایشان گرفتار شده بودند.
فرماندار کالیفرنیا روز چهارشنبه در لسآنجلس و چند شهرستان دیگر در جنوب این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد.
حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان کالیفرنیا نیز تا عصر پنجشنبه بدون برق بودند.