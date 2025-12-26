به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: علیه این ۷۳۸ واحد صنفی شکایات مردمی ثبت شده بود که برای آنها پرونده گران‌فروشی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

محسن صیادی افزود: در این مدت حدود ۳۰۰ میلیارد ریال از مبالغی که به‌دلیل گران‌فروشی از مردم گرفته شده بود، بازگردانده شد.

وی بیان کرد: زائران و مجاوران می‌توانند در صورت مواجهه با گران‌فروشی پس از خرید کالا به واحد رسیدگی به شکایات این مدیریت مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در این صورت علاوه بر بازگشت مبلغ اضافی به خریدار، پرونده تعزیری برای واحد صنفی متخلف تشکیل خواهد شد.

۱۳۰ هزار واحد صنفی زیر نظر ۹۶ اتحادیه در مشهد فعالیت دارند.