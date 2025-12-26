پخش زنده
با ابطال کالابرگهای الکترونیکی نفت سفید و بازنگری اطلاعات خانوارهای نفت سفیدسوز در تکاب، از توزیع بیرویه حدود یک میلیون لیتر نفت سفید دراین شهرستان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: به همت رئیس و کارکنان ناحیه تکاب و با حضور فیزیکی و بررسی سیستمی مشتریان نفت سفیدسوز از طریق سامانه سدف و طی هماهنگی با دهیاران، شورای اسلامی روستاها و مراکز بهداشت، از طریق ویرایش اطلاعات خانوارهای شهرستان تکاب، از توزیع بی رویه حدود یک میلیون لیتر فرآورده نفت سفید و ۲۰۰ هزار تن گاز مایع جلوگیری بعمل آمد.
رحمت حاجی زاده با قدردانی از تلاش شبانه روزی همکاران ستادی، عملیاتی و کارکنان ناحیه تکاب در جهت بازنگری و حذف کالابرگ الکترونیکی در دست این خانوارها، افزود: در ۳ ماهه سوم امسال با بازنگری خانوارهای حوزه زیر پوشش این شهرستان تعداد هزار و ۵۱۰ کالابرگ الکترونیکی باطل و از چرخه سوخت توزیعی خارج شد.
وی تصریح کرد: با توجه به کوهستانی بودن و آغاز بارشهای زمستانی و شروع فصل سرما در منطقه و به جهت جلوگیری از اختلال در روند سوخت رسانی به نقاط صعب العبور، بیش از ۳۷ میلیون لیتر فرآورده نفت سفید امسال بین خانوارهای روستایی و بدون گاز شهری سطح منطقه میاندوآب توزیع شده است و تمهیدات و هماهنگیهای لازم با فرمانداریها و بخشداریها برای توزیع به موقع نفت سفید برای خانوارهای بدون شبکه گاز خانگی شهری و روستایی پیش بینی شده و مراکز توزیع نفت سفید آماده خدمت رسانی در شرایط سخت و سرمای زمستانی هستند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب، همچنین در خصوص فعالیت تاسیسات سیلندر پرکنی هم گفت: تعداد ۱۵ باب تاسیسات سیلندر پرکنی در سطح منطقه فعال بوده و وظیفه توزیع روزانه ۵۰ تن گاز مایع برای مصارف خانوارهای بدون گاز شهری و روستایی را برعهده دارند.