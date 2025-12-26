به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: به همت رئیس و کارکنان ناحیه تکاب و با حضور فیزیکی و بررسی سیستمی مشتریان نفت سفیدسوز از طریق سامانه سدف و طی هماهنگی با دهیاران، شورای اسلامی روستا‌ها و مراکز بهداشت، از طریق ویرایش اطلاعات خانوار‌های شهرستان تکاب، از توزیع بی رویه حدود یک میلیون لیتر فرآورده نفت سفید و ۲۰۰ هزار تن گاز مایع جلوگیری بعمل آمد.

رحمت حاجی زاده با قدردانی از تلاش شبانه روزی همکاران ستادی، عملیاتی و کارکنان ناحیه تکاب در جهت بازنگری و حذف کالابرگ الکترونیکی در دست این خانوارها، افزود: در ۳ ماهه سوم امسال با بازنگری خانوار‌های حوزه زیر پوشش این شهرستان تعداد هزار و ۵۱۰ کالابرگ الکترونیکی باطل و از چرخه سوخت توزیعی خارج شد.

وی تصریح کرد: با توجه به کوهستانی بودن و آغاز بارش‌های زمستانی و شروع فصل سرما در منطقه و به جهت جلوگیری از اختلال در روند سوخت رسانی به نقاط صعب العبور، بیش از ۳۷ میلیون لیتر فرآورده نفت سفید امسال بین خانوار‌های روستایی و بدون گاز شهری سطح منطقه میاندوآب توزیع شده است و تمهیدات و هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها برای توزیع به موقع نفت سفید برای خانوار‌های بدون شبکه گاز خانگی شهری و روستایی پیش بینی شده و مراکز توزیع نفت سفید آماده خدمت رسانی در شرایط سخت و سرمای زمستانی هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب، همچنین در خصوص فعالیت تاسیسات سیلندر پرکنی هم گفت: تعداد ۱۵ باب تاسیسات سیلندر پرکنی در سطح منطقه فعال بوده و وظیفه توزیع روزانه ۵۰ تن گاز مایع برای مصارف خانوار‌های بدون گاز شهری و روستایی را برعهده دارند.