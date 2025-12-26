رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی گفت: ثبت رسمی تمامی معاملات اموال غیرمنقول اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره بیش از ۲ سال اجباری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمدعلی قجری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: الزام به ثبت رسمی این معاملات در دفاتر رسمی به منظور پیشگیری از ایجاد اختلافات و دعاوی حقوقی اعمال شده است.

وی افزود: در این باره قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نیز تلاش دارد تا نقل و انتقال اموال غیرمنقول سامان یافته و از بروز تخلف جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: اسناد مالکیت که پس از سوم تیرماه سال گذشته صادر شده، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی قرار دارد و البته قرارداد‌های اجاره کمتر از ۲ سال مشمول این قانون نیست.

قجری خاطرنشان کرد: سایر اسناد صادر شده نیز تا یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مشمول این قانون است.