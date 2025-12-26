به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست تکواندوکاران اوزان فرد به مصاف هم رفتند که ورزشکاران لایف استار، نیروی زمینی ارتش و «یوسف» موفق به کسب مدال طلا شدند.

امید رحیمی از «لایف استار» که دو هفته متوالی مدال طلای وزن ۵۴- کیلوگرم را کسب کرده بود، این هفته در مبارزه نهایی برابر ابوالفضل نظری از نیروی زمینی ارتش باخت و به نشان نقره دست یافت تا نظری برنز خود را به طلا تبدیل کند. امیر کهریزی از تیم «زنده یاد بابادی» و مهدی رحمتی از تیم «یوسف» هم برنز گرفتند.

علی ساریخانی در وزن ۶۳- کیلوگرم در مبارزه پایانی برابر پارسا کمالی از نیروی زمینی ارتش به برتری دست یافت و یک مدال طلا برای تیم «یوسف» کسب کرد. کمالی نقره گرفت و مدال برنز هم به محمد طاهر آذرپیرا دیگر تکواندوکار تیم نیروی زمینی ارتش و و ابوالفضل منصوریان از هلدینگ بناساز فرمانیه تعلق گرفت.

مبارزه نهایی وزن ۷۴- کیلوگرم را مهدی بیات از لایف استار و امیرحسین اکبری از تیم زنده یاد بابادی برگزار کردند که در پایان بیات طلا گرفت و اکبری همانند هفته گذشته به نشان نقره بسنده کرد. سید عرفان معروف زاده از تیم «یوسف» به همراه امید الهیاری از تیم «سینوس» هم مدال برنز گرفتند.

در وزن ۸۷- کیلوگرم محمد علیزاده ملی پوش لایف استار بعد از کسب نقره امید‌های جهان، در جام نقش جهان به میدان رفت و همانند دو هفته قبل به نشان طلا دست یافت. امیررضا رحمانی زاده از نیروی زمینی نقره گرفت و رامتین حسنی (بازیکن آزاد) و ابوالفضل خلجی از لایف استار ۲ روی سکوی سوم ایستادند و برنز گرفتند.

نیروی زمینی ارتش، باشگاه فرهنگی ورزشی تشریفات، زنده یاد محمدرضا بابادی، ستاره‌ساز، هیئت تکواندو استان سیستان و بلوچستان، باشگاه فرهنگی ورزشی لایف استار، هیئت تکواندو استان ایلام، هلدینگ بناساز فرمانیه، پایگاه قهرمانی، دانشگاه آزاد، یوسف و سینوس تیم‌های حاضر در قدیمی‌ترین لیگ تکواندو ایران هستند که در مدت چهار هفته و به شیوه جایزه بزرگ (گرندپری) به رقابت خواهند پرداخت.