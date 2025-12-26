پخش زنده
امروز: -
اردوی آمادهسازی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان وزنهبرداری ایران از دهم دی در شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اردوی آمادهسازی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان وزنهبرداری ایران با حضور ۱۸ ورزشکار منتخب از استانهای مختلف کشوراز دهم دی در شیراز آغاز میشود.
این اردو با هدایت سهراب مرادی سرمربی تیم و همراهی مربیان سجاد بهروزی و بهادر مولایی پیگیری میشود.
اسامی دعوتشدگان عبارت است از: پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی، مهدی عسگری از لرستان، طاها نوجوان از اردبیل، آرشام میری از ایلام، محمدامین دادوند از اردبیل، رضا زمانی از اصفهان، یوسف شیروانی از فارس، کیان ولیپور از خوزستان، علی عمادی از فارس، حسین یزدانی از اردبیل، ابوالفضل زارع از فارس، فرهاد قلیزاده از فارس، حمیدرضا زارعی از فارس، ایلیا صالحیپور از خوزستان، امیرمحمد رحمتی از لرستان، محراب دواسری از تهران، حمیدرضا محمدیتنها از زنجان و طاها نعمتیمقدم از اردبیل.
این اردو بخشی از برنامههای آمادهسازی تیم ملی برای حضور در رقابتهای بینالمللی پیشرو است و با هدف ارتقای سطح فنی و جسمانی وزنهبرداران نوجوان و جوان برگزار خواهد شد.