به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرشید ریاحی گفت: در این مدت، بیش از ۴هزار و ۲۷۶ فقره تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در حوزه مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت شده است.

وی افزود: برای ارتقای ایمنی، پایداری و کیفیت سکونت در روستا‌های استان، بنیاد مسکن در یک سال اخیر موفق شده است مجموعاً ۱۱ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال تسهیلات و کمک بلاعوض برای بهسازی و بازسازی واحد‌های روستایی اختصاص دهد.

وی با اشاره به روند رو به رشد نوسازی واحد‌های روستایی افزود: در همین بازه زمانی، ۲ هزار و ۳۱۸ واحد مسکن روستایی تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است که تسهیلات پرداختی برای این واحد‌ها بالغ بر ۶ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد: برنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، نوسازی و مقاوم سازی تمامی واحد‌های مسکونی روستایی در سطح استان تا افق ۱۴۱۰ است.