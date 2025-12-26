به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مرد میدان» عنوانی نیست که به آسانی بر قامت کسی بنشیند؛ این نام برازنده جوانانی است که در اوج بهار زندگی، پشت پا به دنیا زدند و هستی خود را فدای آرمان کردند. روایت ما، حکایت یکی از این ستارگان پرفروغ دفاع مقدس است: شهید رجبعلی ایزدخواه.

او در دوازدهم مرداد ماه سال ۱۳۴۸، در دامان پاک و ساده روستای «بیار» از توابع شهرستان سملقان، دیده به جهان گشود. رجبعلی ایزدخواه، دوران نوجوانی‌اش را در سال‌های پرالتهاب جنگ تحمیلی سپری کرد، اما روح بلند و پرشور او، تاب ماندن در حصار دنیا را نداشت.

اما آخرین سفر او، با حماسه‌ای پیوند خورد که اوج ایثار یک خانواده را به نمایش می‌گذارد.

رجبعلی در جبهه، تنها نبود؛ برادرش نیز همرزم او بود و دوشادوش یکدیگر در حساس‌ترین عملیات‌ها حضور داشتند.

میدان عمل نهایی او، یکی از خونین‌ترین نقاط تاریخ جنگ بود؛ خط شکن عملیات بزرگ «کربلای پنج».

در زمستان سال ۱۳۶۵، این جوان پرشور سملقانی، در آوردگاه آتش و خون شلمچه، شجاعانه جنگید.

سرانجام، در بیست و یکم آذرماه ۱۳۶۵، رجبعلی ایزدخواه در میان شعله‌های کربلای پنج، به عهدش وفا کرد.