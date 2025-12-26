پخش زنده
دومین رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان شهرکرد با درخشش جوانان هفشجانی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیمهای هفشجانی موفق به کسب ۳ رتبه اول در بخشهای زیر شدند و به مرحله استانی راه یافتند.
در بخش پویانمایی: تیم حرکت (سید حامد حسینی هفشجانی و سید علی حسینی هفشجانی)، پویانمایی با هوش مصنوعی: تیم هوشیاران (علیرضا کیوانی هفشجانی، احمد رضا مطلبی هفشجانی، سینا شفیعی) و نرمافزار موبایل: (علیرضا فروزنده هفشجانی و امیر کیوانی هفشجانی) عناوین برتر را کسب کردند.