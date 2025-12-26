مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: پرنده ارزشمند هما (Gypaetus barbatus)، معروف به کرکس ریش‌دار یا مرغ استخوان‌خوار، در منطقه حفاظت‌شده قیصری شهرستان کوهرنگ مشاهده و ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: مشاهده مجدد هما در منطقه حفاظت‌شده قیصری، به‌ویژه در حال لاشه‌خواری، نشان‌دهنده پایداری جمعیت این گونه ارزشمند و موفقیت تلاش‌های حفاظتی در منطقه است.

وی افزود: ثبت نخستین زادآوری این گونه در مهرماه امسال و ادامه حضور آن، بیانگر شرایط مطلوب زیستگاهی و اهمیت دوچندان حفاظت از این منطقه کوهستانی است.

کریمی افزود: هما با رژیم غذایی منحصر‌به‌فرد خود که عمدتاً از مغز استخوان لاشه‌ها تأمین می‌شود، به‌عنوان شاخص سلامت اکولوژیک مناطق کوهستانی شناخته می‌شود و نقش کلیدی در چرخه بازیافت مواد مغذی در طبیعت ایفا می‌کند.

منطقه حفاظت‌شده قیصری با گونه‌های جانوری متنوعی همچون بز وحشی، خرس قهوه‌ای، گرگ، کفتار و عقاب طلایی یکی از زیستگاه‌های کلیدی استان به شمار می‌رود. کارشناسان محیط‌زیست تأکید دارند که حفاظت از هما نه تنها به حفظ تنوع زیستی کمک می‌کند، بلکه میراث فرهنگی ایران را که این پرنده را نماد سعادت می‌دانند، زنده نگه می‌دارد.