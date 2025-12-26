جشنواره ساخت آدم برفی در پارک ولایت شهر حنا سمیرم
جشنواره ساخت آدم برفی در پارک ولایت شهر حنا سمیرم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سمیرم گفت: در این جشنواره بیش از ۳۰۰ دانش آموز شهر حنا به همراه خانواده هایشان شرکت کردند.
سعید سلمانیان افزود: در این جشنواره ۱۰۰ سازه برفی ساخته و به تمام شرکت کنند گان جوایزی اهدا شد.
