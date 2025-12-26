به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد گفت: براساس تصمیم اعضای این هیات، دکتر علی کدیور عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی از دانشیاری به استادی و دکتر جواد محمودی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر ابراهیم اسدی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دکتر سجاد نجفی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا یافتند.

شفیق شفیعی افزود: همچنین دکتر محمد مرادی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، دکتر مهدی کدیور عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و دکتر محمدعلی نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی از استادیاری به دانشیاری ارتقا مرتبه یافتند.