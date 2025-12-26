به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهروز آذر در نشست هم‌اندیشی با زنان نخبه استان فارس گفت: دولت در حوزه خانواده و جمعیت برنامه‌های مختلفی دارد، و ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال زنان مناطق محروم و سرپرست خانوار در نظر گرفته است.

وی افزود: این طرح‌ها زمینه توسعه کسب و کار‌های خانگی و کوچک مقیاس را فراهم می‌کند.

زهرا بهروز آذربر نقش کلیدی بانوان در مسیر توسعه کشور تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از توان زنان، جوانان و اقوام از محور‌های جدی برنامه‌های ریاست‌جمهوری است و تاکنون ۲۱ انتصاب در حوزه بانوان در سطح ملی انجام شده که نشان‌دهنده اعتماد دولت به توان مدیریتی زنان است.

بهروز آذر در ادامه به برنامه‌های دولت در حوزه خانواده و جمعیت اشاره کرد و گفت: کشور با چالش‌های جدی در زمینه جوانی جمعیت روبه‌روست و به همین دلیل طرح‌های ویژه‌ای برای حمایت از خانواده، زنان و فرزندآوری در دستور کار قرار گرفته است.

او از طراحی برنامه توسعه مهارت‌های حرفه‌ای بانوان خبر داد و افزود: این طرح با همکاری همه وزارتخانه‌ها اجرا خواهد شد تا زمینه توانمندسازی پایدار زنان فراهم شود.