

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی به خراسان جنوبی به ویژه در روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد گفت:در این روزها بارش باران ،رگبار و رعد برق در مناطق مرکزی و برخی نقاط شمالی و جنوبی و در روز سه شنبه بارش برف در مناطق سردسیر رخ می دهد.



قهستانی با اشاره به اینکه شنبه در برخی ساعات افزایش ابر و تشکیل مه را در ارتفاعات شمالی انتظار داریم افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای ۵ درجه زیر صفر سردترین و بندان با ۱۹ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند.





نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۳ و منفی ۲ درجه ثبت شده است.