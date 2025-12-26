رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: قطع هر گونه درخت مثمر و غیرمثمر، زینتی، کهنسال، نهال بدون دریافت مجوز ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسعود حبیبی گفت: حفظ و گسترش فضای سبز شهری، به عنوان ریه‌های تنفسی شهر و تامین کننده سلامت زیست محیطی و بصری شهر، یکی از اولویت‌های اساسی مدیریت شهری است.

وی افزود: بر اساس قانون «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» و مصوبات مربوطه، قطع هر گونه درخت اعم از مثمر و غیرمثمر، زینتی، کهنسال یا نهال، واقع در اراضی عمومی، معابر، پارک‌ها و همچنین اراضی خصوصی، بدون دریافت مجوز ممنوع است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکردگفت: رسیدگی به درخواست‌های قطع درختان و بررسی ضرورت آن، صرفا توسط کمیسیون ماده ۷ (کمیسیون مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز شهری) صورت می‌پذیرد.

حبیبی افزود: بعد از دریافت تقاضا‌های مربوط به حذف و یا هرس درختان معارض اجرای عملیات ساختمانی و ورودی‌های پارکینگ، کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از محل بازدید و پس از بررسی موقعیت و وضعیت درختان و در صورت لزوم تعیین عوارض بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شهرکرد، رای کمیسیون به شهروندان و یا مناطق مربوطه ابلاغ می‌شود.

وی گفت: هر گونه اقدام به قطع درخت بدون دریافتمجوز قانونی، تخلف محسوب شده و شامل پیگرد قانونی خواهد شد و متخلفان علاوه بر جریمه نقدی مطابق با تعرفه‌های مصوب، مکلف به اجرای تعهدات جبرانی از جمله الزام به کاشت درخت جایگزین و پرداخت جریمه مضاعف خواهند بود.

حبیبی تاکید کرد: متخلف موظف است تعداد مشخصی درخت با گونه و مشخصات تعیین شده توسط کارشناسان فضای سبز را در محل تعیین شده یا محل جایگزین غرس نماید و در مواردی که قطع درخت موجب خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست شهری گردد، علاوه بر جریمه و کاشت جایگزین، جرایم مضاعفی اعمال خواهد شد.

وی از شهروندان خواست: برای حفظ محیط زیست شهری و پرهیز از اعمال قانون، پیش از هر گونه اقدام، به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد مراجعه و جهت ارائه درخواست قطع درخت اقدام کنند.