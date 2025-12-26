پخش زنده
داوران چهارمحال و بختیاری در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور را قضاوت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، موعود بنیادیفرد دیدار دو تیم مس رفسنجان و پرسپولیس را سوت خواهد زد.
بهمن عبدالهی به عنوان کمک داور اول دیدار تیمهای فجر سپاسی شیراز و فولاد خوزستان را قضاوت خواهند کرد.
این دیدارها امروز جمعه پنجم دیماه برگزار میشوند.
وحید زمانی به عنوان داور و ریحانه شیرازی به عنوان AVAR دیدار تیمهای پیکان و خیبر خرم آباد را قضاوت میکنند.
بهمن عبدالهی نیز به عنوان AVAR در دیدار تیمهای سپاهان و چادرملو اردکان حضور خواهد داشت.
این دیدارها شنبه ششم دیماه برگزار میشوند.